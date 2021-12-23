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Sırbistan Taşımacılık Hizmetleri

Sırbistan, Balkanlar’da bulunan bir ülkedir. Ülke, Sırbistan – Karadağ birleşiminin ayrılmasıyla oluşmuştur. Ülkenin kuzeyinde Macaristan, güneyinde Kuzey Makedonya Kosova yer alır. Batıda Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ yer alırken doğuda ise Romanya ve Bulgaristan yer almaktadır.

Lojistik 23.12.2021, 12:19
Sırbistan Taşımacılık Hizmetleri

Ülkenin en büyük şehri olan Belgrad aynı zamanda ülkenin başkentidir. Sırbistan her yıl Türkiye ile yoğun nakliye çalışmaları gerçekleştirmektedir. İki ülke arasında nakliye çalışmaları yapılırken karayolu kullanılmaktadır. Karayolu üzerinden yapılan nakliye çalışmalarında özel firmalar hizmet vermektedir. Ülkeler arası nakliye hizmeti sunan Saygınlar Nakliyat, Sırbistan ile Türkiye arasında profesyonel nakliye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sırbistan nakliye işlemleri için ilgiyle tercih edilen firma bu sektörün güvenilir isimlerinden biridir.

Sırbistan Nakliye Yönetim Nasıl Gerçekleşir?

Türkiye – Sırbistan arasında farklı nakliye yöntemleri kullanılmaktadır. Bu nakliye yöntemlerinden biri parsiyel nakliyedir. Sırbistan parsiyel taşımacılık üzerine hizmet veren Saygınlar Nakliyat tam donanımlı bir firmadır.

Parsiyel nakliye yöntemi en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bunun nedeni ise parsiyel nakliyenin daha uygun fiyatlı olmasıdır. Parsiyel nakliye yönteminde yük güvenliği eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Firma aldığı önlemlerle yük güvenliğini sağlar.

Herhangi bir aksiliğin yaşanmaması adına özenle ve dikkatle çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yükler aynı güzergah üzerinde taşınmaya uygun olmalıdır. Eğer yükler aynı güzergah üzerinde taşınmıyorsa zaman kaybının yaşanmaması için parsiyel nakliye yöntemi kullanılmamaktadır. Tecrübeli ekip eşliğinde yapılan parsiyel nakliye işlemi avantajlı bir işlemdir.

İki ülke arasında yapılan nakliye çalışmaları arasında komple nakliye ve frigo nakliye de bulunmaktadır. Nakliye çalışmalarında farklı özelliklere ait yükler taşınabilir. Yük taşımacılığında karayolu kullanılmaktadır.

Sırbistan karayolu taşımacılığı yapılırken Türkiye – Sırbistan karayolu kullanılır. İki ülke arasında yapılan nakliye işlemlerinde üçüncü ülkenin sınırları da kullanılmaktadır. Türkiye – Bulgaristan ve Sırbistan arasında karayolu taşımacılığı yapılmaktadır. Türkiye sınırından çıkacak olan yük önce Bulgaristan sınırına geçer.

Burada işlemler tamamlandıktan sonra Sırbistan sınırına geçiş yapılır. Sınırdan geçtikten sonra başta Belgrad olmak üzere ülkenin farklı şehirlerine yük teslimi yapılmaktadır. Niş, Alacahisar, Pançova gibi şehirlere nakliye yapılmaktadır. Saygınlar Nakliyat ailesi ülkenin tüm şehirlerine nakliye hizmeti vermektedir.

Sırbistan Nakliye Fiyatları

Türkiye – Sırbistan arasında nakliye yapılırken farklı fiyat aralığında nakliye yapılmaktadır. Fiyatlarda farklılığın görülmesinin nedenleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Mesafe
  • Nakliye yolu
  • Nakliye türü
  • Yük özelliği ve miktarı

Türkiye ile Sırbistan arasında nakliye yapılırken mesafe önemlidir. Sırbistan nakliye fiyatları belirlenirken yükün kalkış noktası ile yükün varış noktası arasındaki mesafe dikkate alınır. Nakliye yolu önemlidir. Karayolu üzerinden nakliye yapılmaktadır. Nakliye türüne bağlı olarak fiyatlar değişebilir. Parsiyel nakliye en uygun nakliye türüdür. Komple nakliye ve Frigo nakliye ise yüksek fiyatlı olabilir. Taşınan yükün özellikleri ve miktarı da fiyatları etkilemektedir. Doğru fiyat aralığında nakliye hizmeti almak isteyenler Saygınlar Nakliyat ile iletişime geçebilir. Firma sektörün güvenilir ismi olarak hizmet vermektedir.

 Detaylı bilgi için linki tıklayın: https://www.karayolunakliyat.com/sirbistan-nakliye

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