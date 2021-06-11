SGS TransitNet'ten açıklama

Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

SGS TransitNet Ailesi olarak, Siz Değerli Müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmet ve ofislerimize bir yenisini daha eklediğimizi duyurmak isteriz. Fransa Sete limanında 14.06.2021 Pazartesi itibari ile kendi ofisimizi sizlerin hizmetine açacağız. Bu ofisimiz limanda diğer acentelerin vermiş oldukları tüm hizmetleri SGS TransitNet kalitesi ile vermeye başlayacaktır. Ekibimizde daha önce birçok acentede çalışmış olan ve değerli hizmetler veren deneyimli Türk personellerimiz bulunmaktadır. Ofisimiz yer olarak liman sahası içerisinde olup Tırların giriş yaptığı Doğu Kapısının (PEYRADE) 100 metre ilerisindeki Tır Parkının hemen karşısındaki tek katlı prefabrik yapıdır. Ofisimizin açık adresi ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ofisimiz Siz Değerli Müşterilerimize aşağıdaki hizmetlerin hepsini; hızlı, kaliteli ve maaliyet açısından uygun bir şekilde vermeye hazırdır. Detaylı bilgi almak için bizlerle irtibata geçmeniz önemle rica olunur.

Hizmet Detaylarımız;

-EX1 açma-kapama

-T1-T2 düzenleme-sonlandırma

-T1-T2 transit kapı işlemleri-liman çıkış işlemleri

-TIR Karne düzenleme

-ATA Karne düzenleme

-Sete limanında gümrük açma işlemleri

-Doktor kontrolü ve işlem takibi

-Gümrük kontrolü ve işlem takibi

Adres ve iletişim bilgilerimiz;

Bat. ex arbora

Route de pontmartin

Zone portuaire de Sète

34200 – Sète - FRANCE

Telefon: +33 7 86 75 01 33

E-posta:transitnet.sete@sgs.com