Sertrans, Türkiye’deki fark yaratan ihracat hikayelerini gün yüzüne çıkartıyor

Tedarik zinciri yönetiminde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası markaların çözüm ortağı olan Sertrans Logistics, Türkiye'deki ekonomik büyüklüğünden bağımsız, ihracat başarısı elde etmiş ürünleri ve bu ürünlerin üreticilerini tespit edip, bu başarıların bilinirliğini artırmak üzere Fark Yaratan İhracat Hikayeleri projesini hayata geçiriyor.





“İhracat ekonomisi her geçen gün büyüyor”

Bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmanın yolunun güçlü bir ihracat büyümesinden geçtiğini söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, projenin önemini şu sözlerle anlattı: “İhracat, bireysel ve toplumsal gelişimin sağlamasının yanı sıra ülke ve ülke kültürünün dünyada tanınması için de fırsatlar sunuyor. Ülkemiz girişimci ihracatçısının sayesinde her geçen gün daha büyük ihracat başarılarına imza atıyor ve ihracat ekonomisi her geçen gün biraz daha büyüyor. Tüm dünyadaki derin ekonomik darboğaza rağmen ihracatçımız yeni başarılara imza atmak adına çalışmaya ve yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin genç, teknolojiye yatkın nüfusu ve konvansiyonel üretim gücünü bir kenara koyacak olursak; bu başarının bir tarafında da ülkenin her bir yerinde yeşeren, tutku ile akılcı yatırımlarını kucaklaştıran, ilham veren girişimcilerimiz var. İşte bu projeyle amacımız bu ilhamın mimarlarını, ihracatın gelişmesine katkıda bulunan yerel üreticileri ve işletmeleri herkese tanıtmak.”



“İhracat demek güçlü ve müreffeh bir Türkiye demek”

Hiç duyulmayan ama başarısı Türkiye sınırlarını aşan pek çok ihracat hikayesi olduğunun altını çizen Nilgün Keleş, “İstiyoruz ki her bir hikaye, yeni bir başarıya ilham kaynağı olsun ve kendi girişimi için cesaret versin. İhracat hikayeleriyle fark yaratanlar, yeni hikayelere yol açsın. Toplumsal ve ekonomik gelişime katkı sağlasın. Sadece ülkemiz özelinde değil, dünya genelinde bu hikayeler bilinir ve konuşulur olsun diye yola çıkıyoruz. Çünkü bizim için ihracat demek, güçlü ve müreffeh bir Türkiye demek” dedi.



10 ihracat hikayesi kitap oluyor

Fark Yaratan İhracat Hikayeleri projesi kapsamında, bu yıl özelinde alanında fark yaratan ve önemli ihracat başarısı elde eden 10 ihracat hikayesinin, ülkemizin önde gelen gazeteci ve yazarların kalemiyle hikayeleştirilerek kitap haline getirileceğini ve farklı dillere çevrilerek yurt dışında çeşitli kanallar üzerinden geniş kitlelerle paylaşılacağını belirten Keleş, kitapta yer alacak hikayelere dair ise şunları dile getirdi: “Araştırma sürecinde çok farklı sektörlerde çok farklı hikâyelerle karşılattık. Kitapta yer alacak hikayeler arasında sağlık sektörüne yönelik ürettiği ürünle Dünya Sağlık Örgütü'nün de önemli tedarikçisi haline gelmiş, 100 ülkeye ihracat yapan, üretiminin yüzde 95'ini yurt dışına satan üreticiden ceviz ağacından yaptığı gitarları dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden Bitlisli girişimcimize kadar çok farklı hikayeler mevcut. Bu yılki süreçte Isparta'dan, Erzincan'dan, Tekirdağ'dan, Antalya'dan birçok girişimcimizin hikâyesi yer alacak.”