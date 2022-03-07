Sertrans'tan yük arama derdine son veren uygulama

Sertrans Logistics, ihracat ve ithalat taşımalarında yük arama derdine son veren yepyeni bir online platform olan Sertrans Port'u hayata geçirdi. Platformda yer alan uluslararası nakliye araç işletenleri, Sertrans Logistics güvencesi, sigorta ve ödeme garantilisiyle ihtiyaçları olan yükü kolayca bulma imkânını yakalıyor. Dijital bir altyapıya sahip olan uygulama sayesine Sertrans Port kullanıcıları istediği yerden siteme bağlanarak onlarca taşıma teklifinden kendine en uygunu seçerek taşımasını garanti altına alıyor.



“Şoförler ile yük arasında bir köprü kurduk”

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş dünyada az sayıda benzer uygulamanın olduğunun altını çizerek; “Lojistik dünyasında son yıllarda büyük bir dönüşüm var. Dijitalleşme sektörümüzü de değiştiriyor. Artık eski alışkanlıklarla süreci yönetemeyeceğimizi bir süredir tekrarlıyorum. Sertrans Port bu değişim ihtiyacının bir parçası olarak hayata geçirildi. Bu noktada dünyada sayılı uygulamadan biri konumunda. Sertrans Port, yükün e-hali olma iddiasıyla doğmuş, yük bulma derdine son verme vaadini ortaya koymuş, lojistik dünyasının yeni ihtiyaçlarına uygun bir altyapıya sahip bir yapı. Bu sistemin kullanıcıları, istediği yerden birçok taşıma önerisini anında görüp, Sertrans güvencesiyle, sigortalı ve ödeme garantili şekilde istediği yükü taşıyacak. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği mevcut şartlar nedeniyle ortaya çıkan ihracat ve ithalat dengesizliğinin yarattığı sorunlarla mücadele noktasında Sertrans Port'un önemli bir işlev üstleneceğini düşünüyoruz” dedi.