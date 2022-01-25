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Sertrans Logistics'in 2023 hedefi 250 bin metrekare depolama kapasitesi

2021 yılında pek çok önemli gelişmeye imza atan Sertrans Logistics, özellikle depolama operasyonlarında yılı ciddi bir büyümeyle kapattı. Şirket, 140 bin metrekareye ulaşan depolama kapasitesini 2023 yılında yaklaşık 250 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor.

Lojistik 25.01.2022, 10:39
Sertrans Logistics'in 2023 hedefi 250 bin metrekare depolama kapasitesi


2021 yılında İstanbul Akpınar'da 30 bin metrekarelik bir depo açan Sertrans, sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte toplam depolama kapasitesini yaklaşık yüzde 25 artırarak 140 bin metrekareye çıkardı.
 
2021 yılında pandemi şartlarına rağmen büyümeye devam ettiklerini söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Bildiğiniz gibi ticaret hayatında tarihin en önemli dönüşümü yaşanıyor. Artık e-ticaret ticaretin ta kendisi haline geldi diyoruz. Sertrans olarak uzun yıllardır bu alana zaten yatırım yapıyorduk. Eylül ayında mal kabulüne başlayan Akpınar depomuz özellikle e-ticaret büyümesi adına şirketimizin kararlılığının bir göstergesi oldu. Tesisimiz bugün yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip. Deponun faaliyete başlamasıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye daha istihdam sağladık. Ayrıca yine geçtiğimiz yıl, yurt dışı büyüme stratejimizin mihenk taşı olan Almanya depomuzu açtık. Mevcutta 5 bin metrekare olan depomuzu yakın zamanda 10 bin metrekarenin üzerine çıkaracağız. Almanya depomuzda yüzde 100 doluluk ile çalışıyoruz. Bu nedenle yakın zamanda gelen talebi karşılamak adına depolama kapasitemizi artırmak bizim için kaçınılmaz” dedi.


 
“Lojistik sektörü kâr merkezi olarak dizayn edilmeli”
2022 yılında yapacakları yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceklerini belirten Keleş, “Lojistik açıdan üreten, ihracat eden bir ülke olmak için ilerleyen, gelişen bir sektör ve sürdürülebilir olmak önemli.  Müşterilerimize optimum maliyetle, en hızlı lojistik çözümünü ortaya koymalıyız.  Teknolojik dönüşümle beraber, lojistik sektörü tamamen kâr merkezi olarak dizayn edilmeli. Şirket özelinde planlamamız bu yönde. Bu anlamda her geçen yıl kapasite ve kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Geçtiğimiz son iki yıl içinde depolama kapasitemizi yaklaşık yüzde 100 artırarak 140 bin metrekare seviyelerine getirdik.  Önümüzdeki iki yıl içinde 240-250 bin metrekareleri göreceğiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da açacağımız depolarla müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Bunlar bizim kapasitemizi artıracak aksiyonlar olacak” şeklinde konuştu.
 
“İspanya ve Portekiz'de yüzde 40'a yakın pazar payımız var”
2021 yılında uluslararası nakliye operasyonlarında büyümeye devam ettiklerini dile getiren Nilgün Keleş, özellikle İspanya ve Fransa pazarındaki yükselen paylarının altını çizdi: “Pandemi şartları nedeniyle zorlu geçen bir 2020 yılının ardından 2021'i daha iyi geçirdik ve büyüme trendini taşımacılık operasyonlarımızda da sürdürdük. İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Benelüks bölgesinde ciddi bir pazar payımız var. Bugün Portekiz'e giden her 10 taşımadan neredeyse yarısı Sertrans tarafından yapılıyor. İspanya'da buna yakın bir gücümüz var. Fransa pazarında aralarında birçok global markanın yer aldığı şirketler uzun süredir bizimle çalışmayı tercih ediyor. Özelikle hızlı taşıma anlamında ortaya koyduğumuz inovatif çözümlerle pazar payımızı geliştirmeye devam ediyoruz”


 
“Sektörde ilk olan Ar-Ge departmanımız çalışmalarına devam ediyor”
2021 yılında dijitalleşme adına atılan adımları hızlandırdıklarını ifade eden Keleş, “Sektörde ilk niteliği taşıyan Ar-Ge departmanımız, kuruluş misyonuna uygun olarak şirketimizi teknolojik anlamda daha ileri seviyelere çıkarmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda kendi e-ticaret yazılımımızın temeli 2021 yılında atıldı. 2022 yılında bu süreci çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Gerek lojistik gerekse taşımacılık operasyonlarımıza yönelik birçok proje üzerinde çalıyoruz. Bu çalışmaların, sadece şirketimiz için değil, sektörümüz açısından da yeni bir lojistik yaklaşımın ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu alanda yapılan ve yapılmakta olan birçok projeyle şirketimizin önümüzdeki dönemde teknolojik anlamda çok farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum” dedi.

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