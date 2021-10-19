Sertrans Akademinin birinci dönem mezunları sertifikalarını aldı

Sertrans Logistics, Sertrans Akademi kapsamında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğiyle başlattığı E-Lojistik Uygulamaları ve Pratikleri sertifika programının ilk dönemini başarıyla bitirdi.



Akademi süresince başarılı olan ve sınavı geçen öğrencilere Sertrans Akademi Sertifika Töreni ile sertifikaları verildi. Tören; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, Dekan Yard. Doç. Dr. Ebru Demirci, Arş. Gör. İ. Gizem Yazar Okur, Arş. Gör. Abdullah Erdem Boztaş, Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş'in katılımıyla gerçekleşti.



“Sertrans Akademi'ye katılanlar değişimin bir parçası olacak”



E-ticaretin her geçen gün ticaretin ta kendisi olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Sertrans Akademi'yi, dönüşüm içinde olan dünyamız ve ticari dinamikler doğrultusunda, sektör olarak hızlı bir şekilde değişen lojistik dünyasındaki büyük değişimin bir parçası olmak isteyenler için kurduk. Sertrans Akademi'nin katılımcıları, e-ticareti uzmanlarından öğrenme fırsatını yakalarken, bir taraftan da ek gelir elde ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada hızla büyüyen e-ticaret lojistiği alanında istihdam ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yetişmiş insan kaynağı adına meslek liseleri ve üniversiteler önemli ancak çözümü sadece bu kuruluşlar özelinde aramak doğru değil. Sektör olarak gerek üniversiteler gerekse meslek liseleriyle olan ilişkileri geliştirmeli ve bu konuda taşın altına elimizi koymalıyız. Ekibinin yüzde 40'ı kadın olan ve 2023'te yüzde 80'i hedefleyen Sertrans olarak, sektörde kadın istihdamını artırmaya büyük önem veriyoruz. Sertrans Akademi de bu düşünceyle çıktı. Dolayısıyla programa katılan üniversite öğrencilerinin yarısından fazlasının kadın olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu programa katılanlar, aldıkları eğitimlerle yepyeni bir kariyer yolculuğuna başladılar bile ve eminim hem akademik hem de pratik olarak aldıkları bu kapsamlı eğitimle iş hayatına çok güzel bir giriş yaptıkları gibi kendilerine de önemli bir yatırım yapmış oldular” dedi.