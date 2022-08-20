Ser Antrepo Lojistik, Otomotiv Yedek Parçaları Türkiye Geneline Renault Trucks D Serisi Kamyonlar İle Taşıyacak

Yeni araçların teslimat töreninde açıklamada bulunan Ser Antrepo Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Deniz, “60 yıla dayanan geçmişimizde 10 yılı aşkın süredir yedek parça dağıtım organizasyonlarına odaklandık. 81 ilde yetkili bayilere yerine teslim olmak üzere yedek parça sevkiyatı yapıyoruz. Acil yedek parça operasyonlarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir’e rutin günlük seferlerimize ek olarak hızlı sevkiyat hizmetimiz de bulunuyor. Renault Trucks ile iş birliğimiz, 2005 yılından bu yana devam ediyor ve ilk defa D serisi kamyonları filomuza katıyoruz” şeklinde belirtti.

Serhan Deniz; “Sıfır araç satışlarının yanı sıra artan ikinci el değerleriyle otomotiv markaları, projeksiyonlarını satış sonrası hizmetlerde artış üzerine kurguluyor. Bu nedenle artan iş hacmimiz doğrultusunda kaliteden ödün vermemek üzere filo yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye açıkladı.

Renault Trucks D kamyon seçimlerine değinen Serhan Deniz; “Düşük yakıt tüketimi ve aracın donanımları, kendi sınıfında ön plana çıkıyor. Taşıma kapasitesinin yanı sıra opsiyonel olarak sunulan pek çok özelliği standart şekilde sağlaması bizler için önemli oldu. Yeni araçlarımız, filomuzdaki ilk tam otomatik şanzıman donanımlı kamyonlar. Bu anlamda da sürücü kullanım farklılıklarını minimize ederek operasyonlarımıza değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Ortalama olarak her Ser Antrepo Lojistik aracı, aylık 12 bin km katediyor. Filolarındaki 2005 model Renault Trucks Premium çekicileri halen kullandıklarına değinen Serhan Deniz; “Bu araçlarımızın kilometresi, 2 milyona yakın. Daha motoruna müdahale edilmeyen, rutin bakımlarla kullandığımız araçlar bulunuyor” diye belirtti.

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise teslimat sırasında yaptığı açıklamada; “Türkiye’de lojistik sektörü, hizmet sağlayıcıların bazı uygulamalar özelinde uzmanlaşması yönünde ilerliyor. Ser Antrepo Lojistik’in bu anlamda Türkiye’de yedek parça dağıtım organizasyonunu yüksek kalitede sağlamak üzere konsantre olması önemli bir örnek. Bu operasyonlar, adrese zamanında teslimat ile emek, kalite ve güven gerektiren süreçlerin yönetilmesi anlamına geliyor. Ser Antrepo Lojistik ise bu açılardan güçlü yapısı ile pek çok önemli otomotiv şirketlerinin güvenini kazanmış ve uluslararası standartlarını sağlamış bir çözüm ortağı olmayı başardı ve hizmetlerini büyüyerek geliştiriyor. Bu noktada Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv olarak kendileriyle iş birliğimizin devam etmesinden mutluluk duyuyoruz” diye belirtti.