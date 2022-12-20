Sendeo’dan #Kimbukahraman dedirten reklam filmi

Müşteri memnuniyetinde liderlik hedefiyle dağıtım ve teslimat sektöründe yenilikçi çözümler sunan Sendeo, ilk reklam filminde #Kimbukahraman diyor. Başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın Saha Operasyon Sorumlusu (SOS) olarak yer aldığı reklam filminde Sendeo’nun güler yüzlü, hızlı, teknolojik ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmeti kahramanlık temasıyla işleniyor.

Esin Çınar: “İçimizdeki kahramanları anlatmaya çalıştık”

İlk reklam filmlerinde ‘Kim bu kahraman?’ dedirtmek istediklerini söyleyen Sendeo Ticari Faaliyetler Direktörü Esin Çınar, “Kahraman değiliz, süper güçlerimiz yok ama kahraman gibi çalışıyoruz. Her gün binlerce kilometre yol kat ederek gönderileri müşterilerin istediği gibi teslim ediyoruz. Emek yoğun bir sektördeyiz ve Saha Operasyon Sorumlusu (SOS) olarak tanımladığımız çalışma arkadaşlarımız markamızın birincil temsilcileri olarak özenli hizmetimizin kanıtı niteliğindeler” dedi.

Reklam filmiyle yine sektörde daha önce yapılamayana odaklandıklarını söyleyen Çınar, “2020 ve 2021 yıllarında en başta sağlık, sonrasında ise hizmetlerine ara vermeden devam eden kargo ve kurye sektörünün çalışanları kahramanlarımız oldu. Bu içgörüye ek olarak, sektörümüzde daha önce sunduğumuz hizmetin insana özgü zorlukları, beklenmedik durumlarla karşılaşma ihtimallerinin olduğu pek işlenmedi. İlk reklam filmimizde Bora Akkaş ile birlikte insan odaklı bir iş yaptığımızı; koşulsuz müşteri memnuniyetini teknolojimiz, hizmet kalitemiz ve insan kaynağımızla sağladığımızı samimi bir dille anlatmak istedik” ifadelerini kullandı.