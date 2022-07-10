Sendeo, yazlık bölgelerdeki teslimat noktalarıyla operasyonunu güçlendiriyor

Eylül 2021’de faaliyetlerine başlayan marka, altı ay gibi kısa bir sürede operasyonunu 81 ile taşımanın yanı sıra, teknolojik altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla da müşteri memnuniyetinde liderliği hedefliyor.

Son bir yılda istihdamını altı kat arttıran ve 81 il operasyonuyla birlikte yatırımlarına ara vermeden devam eden Sendeo, dağıtım ve teslimat sektöründeki varlığını alternatif teslimat noktalarıyla güçlendiriyor.

Klasik şube operasyonu bulunmayan Sendeo, gönderi teslimatlarının kusursuz ilerlemesi için oluşturduğu Sendeo Teslimat Noktalarının sayısını 1.200’e çıkardı. Sendeo’nun bu hizmeti sayesinde müşteriler, gönderilerini kendilerine en yakın teslimat noktasından güvenle ve istedikleri gibi teslim alabiliyor.

Teslimat Noktaları operasyonuyla sektöre yeni bir anlayış getiren ve bu iş modeliyle pazarda fark yaratan Sendeo’da klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak şubeler yerine dağıtım merkezleri bulunuyor. Müşteriler gönderilerini, kendilerine en yakın Sendeo noktasından güvenle teslim alabiliyor. Bu da teslimatların daha az ayrıştırmaya uğramasını ve müşterilere istedikleri gibi teslim edilmesini sağlıyor.

Son üç ayda 127 yazlık nokta açıldı.

Dağıtım ve teslimat operasyonunda adreslere doğrudan teslimat dışında alternatif teslimat noktası modeliyle çalışan Sendeo, nisan, mayıs ve haziran aylarında 127 noktayı operasyonuna dahil etti. STN’lerinin yüzde 40’ı yazlık bölgelerde bulunan marka, yıl sonuna kadar 2.400 noktaya ulaşmayı hedefliyor.

Dijital çözümler ön planda

2025 yılına kadar 60 milyon dolar yatırım hedefleyen ve bu tutarın yüzde 40’ını teknoloji ve otomasyon alanında planlayan Sendeo, faaliyete başladığı ilk günden bu yana birçok uygulamayı hayata geçirdi. Sendeo Operasyon Sorumluları (SOS) için geliştirilen uygulamayla hem gönderiler zamanında ve istenildiği gibi teslim ediliyor hem de SOS’ların zamanlarını doğru yönetmeleri sağlanıyor. Sendeo Canlı Destek ve Sendeo Destek Whatsapp İletişim Hattı ile 7/24 kesintisiz hizmet veren marka, KOBİ’lerin anlık tüm ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için kolayca erişebilecekleri “Sendeo Asistan”ı da geçtiğimiz aylarda devreye aldı.