Sektörünün İki Önemli İsminden İş Birliği

Sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek, profesyonel kadrosu ve bilinçli yaklaşımı ile Türkiye’de Lider Sigorta ve Reasürans Brokerler arasına girmeyi hedefleyen Helmet Broker, sigortacılık alanında akla gelen tüm hizmetleri vermektedir. Farklı ve yenilikçi bakış açısı ile, tüm sigorta branşları başta olmak üzere, farklı yaklaşım ve çözüm önerileri ile kişi veya kurumların yaşam kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Diginak.com’un, Helmet Broker’ın da desteğiyle işletmelerin ticari risklere karşı güvence altına alınması noktasında gerekli uygulamaları etkin, hızlı ve noksansız bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Diginak CEO’su Oğuzhan Karaca, “Diginak.com, Türkiye’nin en büyük ilk 3 ‘Dijital Taşımacılık Platformu’’ndan birisidir. Özellikle KOBİ’ler için çok popüler olan spot taşımacılık hizmetini dijital platform üzerinden üretiyoruz. Müşterilerimiz, platformumuz üzerinden taşımacılık ihtiyaçlarını uçtan uca dijital olarak yönetebiliyor. Bunun yanı sıra tüm taşımaların sigorta teminatımız altında olması da çok önemli bir hizmetimiz. Ayrıca, diginak.com ile artık tüm kamyoncuları tek cari altında yönetebiliyorsunuz, tek muhattabınız oluyoruz. Bu da sizlere çok önemli bir zaman ve işgücü avantajı sağlıyor. Taşıması sağlanacak tüm ürünler için sevkiyat öncesi ve sevkiyat esnasında riskler her zaman bulunmaktadır. Taşımanın yanı sıra müşterimizin bu yolculuk esnasında oluşabilecek risklerini de önemsiyoruz. Hem bu sektörel riskler, hem de Dünya ve Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçmesi sebebiyle riskleri en aza indirebilmek için alacak sigortası yaptırmayı uygun gördük. Tam da bu noktada yolumuz Helmet Broker ile kesişti. Kendileriyle görüştüğümüzde sigortacılık hizmetinin stratejik derinliğini daha iyi kavradık ve hemen çalışmaya başladık. Taşımacılıkta en büyük risklerden birisi yük kayıp/hasar riski, biz de ilk bunu konuşmaya başladık ama çalışmalarımızın ilk meyvesini farklı bir konuda, Devlet Destekli Alacak Sigortası noktasında aldık. Diğer başlıklarda çalışmalarımız etkin bir şekilde devam ediyor.” dedi.

“İŞBİRLİĞİMİZ UZUN YILLAR DEVAM EDECEK”

Devlet Destekli Alacak Sigortası sayesinde risklere değil, işlerine odaklandıklarının altını çizen Karaca, “Taşımacılık sektörünün dijitalleşme yolculuğunda risklerin sigorta ürünleri ile güvence altına alınmasının yanı sıra bir güçlü bir vizyona ihtiyacınız var. İşte bu vizyonu tek başınıza geliştirmeniz çok da mümkün değil. Biz Helmet Broker’ı bir hizmet satan/alan gibi görmüyoruz. Periyodik toplantılarımızın sonunda her zaman yeni bir fikir ve yeni bir bakış açısı ile ayrılıyoruz. İşte bu birliktelik Diginak.com’a ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor ve birliktelik bizim için çok değerli hale geliyor. Helmet Broker’ın bizce en güçlü yanı çalışanlarının ve yönetiminin sıcak ve samimi bir iletişime sahip olmasıdır. Ayrıca Helmet Broker, ürün satmakdan çok uzun vadeli ilişkiler kurma konusunda bakış açısı bizimle çok örtüşüyor. Uzun yıllar kendileriyle işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

“ORTAKLIK SİNERJİSİ YARATMIŞ OLDUK”

Diginak.com ile yapmış oldukları ortaklıktan bahseden Helmet Broker Genel Müdürü A. Galip Gökakın, “Taşıması sağlanacak tüm ürünler için sevkiyat öncesi ve sevkiyat esnasında riskler her zaman bulunmaktadır. Taşımanın yanı sıra, müşterimizin bu yolculuk esnasında oluşabilecek riskleri minimuma indirmek önem taşımakta. Helmet Broker olarak kullanmış olduğumuz Qiro iş modeli ile birlikte lojistik ve forwarder firmalara sunduğumuz Nakliyat Emtia Sigortası üzerine tasarlanmış iş modelini yazılım ile destekleyerek sektörün ihtiyacına esnek, verimli ve hızlı çözüm sunuyoruz. Diginak.com’un müşterilerinin tüm lojistik süreçlerini, Helmet Broker’ın da sigorta işlemlerini Qiro ile dijitalleştirmesi ile sektöre değer katabileceğimiz bir ortaklık sinerjisi yaratmış olduk. Bu değerli ve katma değeri yüksek iş ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini diliyoruz.” şeklinde konuştu.