“SEKTÖRÜN SIRTINDAN PARA KAZANANLARA İZİN VERMEYİZ”

UND Sektör Değerlendirme Toplantı’larının 7. durağı Mardin oldu. Mardin havalimanında sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan ve kalabalık bir gurupla toplantı salonunu gelen Nuhoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mardin’in ve bölge nakliyecisinin ülke ekonomisi ve ihracatı için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Bu coğrafya bizim için vazgeçilmezdir. Bu bölgenin önemini benim kadar kimse bilemez. 2013 yılında Irak’a 13 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Her gün 2.500 aracımız çıkıyordu. Şimdi ihracat yapılan coğrafyaya Orta Asya ülkeleri de eklendi” diyen Nuhoğlu Mardin’in güçlendikçe, Türkiye’nin ekonomisine etkisinin arttığını bu nedenle nakliyecilerin sektörlerini daha fazla sahiplenmesi gerektiğini kaydetti.

SÜRÜCÜLERE 9 KARTON SİGARA SATARKEN ÜLKE İHRACATINI BALTALIYORSUN

GTI’nın yurtdışı çıkışlarda sürücülere 9 karton sigara satmasını kabullenemediğini belirten Nuhoğlu, “GTI gerçekten sağolsun ama bir şey söyleyeceğim. Biz de Gürbulak’ı işlettik. Mazotu 3 liraya sattık. Para kazanacağız diye şoförlere 9 karton sigara vermedik. Yurtdışı çıkışlarında niye şoförlere 9 karton sigara satarsın. Sen 3 lira 5 lira kazanacaksın diye sektörü kurye gibi kullanamazsın. Bu sektör ülke ihracatını sırtlamış taşırken bir de sizinle mi uğraşacak” diye konuştu

Mardin’in son 10 yılda ihracatını 400 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkardığını söyleyen Nuhoğlu, Orta Doğu ve Orta Asya taşımalarında yaşanan sorunların çözümü için UND’nin yaptığı girişimlerden bahsetti.

HABUR’A MAZOT İSTASYONU KOYDURACAĞIZ

Habur’un bölge nakliyecisi için en önemli kapı olduğunu ve buradaki çıkış sayılarının artırılmasının önemini anlatan Nuhoğlu, kapıda mazot istasyonu bulunmaması nedeniyle sektörün yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı. GTI’ye giderek akaryakıt dolum istasyonu kurulmasını istediklerini, ancak bir sonuç alamamaları üzerine bakanlığa giderek müracaat yaptıklarını ve tescil peronlarını geri çektirdiklerini söyleyen Nuhoğlu, “Bizim araçlarımız Euro 5 Euro 6 araçlar. Buradan dolum yapıp çıkmaları gerekiyor. Buruya muhakkak mazot istasyonunu kurdurtacağız” açıklamasını yaptı.

UND HABUR’DA ÇÖZÜM ÜRETTİ

Pandemi döneminde Irak taşımalarının devam etmesi için yapılan çalışmalardan da bahseden Nuhoğlu, “Habur kapanınca hemen bir çözüm planı hazırlayarak Ankara’ya gittik. Bize 2 gün izin verin sistemi hemen kuralım dedik. Hemen kalkıp Habur’a gittik ve ertesi gün 50 şoför arkadaşımızı istihdam ettik, 20 çekici kiraladık, Irak tarafında da sürücüleri ayarladık. Buradan araçları alarak karşıya geçirdik, Iraklı sürücüler de treylerleri alarak taşıdılar. Kısa sürede taşımaları 1.500 adede çıkardık. Bu sistem 14 ay tıkır tıkır işledi” diye konuştu.

Daha sonra Gürbulak’a gittiklerini, Türkmenistan’ın sınırları kapatması nedeniyle bölgede kalan 1.300 sürücünün Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını söyleyen Nuhoğlu, Gürbulak’ta sahra hastanesi kurduklarını, 4 doktor ve 12 hemşire istihdam ettiklerini, sürücülere temizlik maddeleri ve dezenfektanlar dağıttıklarının bilgisini verdi.

TÜRKMENİSTAN KAPILARINI TEMMUZ’DA AÇACAĞIZ

Orta Asya taşımalarının da bölge nakliyecisi için çok önemli olduğunu anlatan Rusya ve Azerbaycan geçişlerinde yaşanan sorunları ve yüksek maliyetlerin sektörde yarattığı sorunlara değinen Nuhoğlu, UND’nin yaptığı girişimlerden örnekler verdi. Buradaki sorunun Türkmenistan sınırının açılmasıyla çözüleceğini aktaran Nuhoğlu, Türkmenistan’a sınırları açması için götürdükleri teklifi açıkladı: “Test kitlerini biz dağıtalım, sonuçların yarım saatte çıktığı kitler verelim teklifinde bulunduk. Aynı teklifi Özbekistan’a da yaptık. Sürücülerden birine bir şey olursa özel uçakla alacağım taahhüdünde bulunduk. Tahmin ediyorum hükümetimizin ve bakanlığımızın desteği ile inşallah temmuz ayında Türkmenistan müjdesini vereceğiz. O zaman bütün sorunlarımız bitecek” dedi.