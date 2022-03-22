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SEKTÖRÜN SAYGIN FİRMASI VİP, “HER ZAMAN İLK TERCİHİMİZ LİDER TIRSAN’DIR

Yıllardır başarılı tecrübesi ile Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye hattında müşterilerine karayolu hizmeti sunan VİP Uluslararası Taşımacılık, tamamı Tırsan’dan oluşan filosuna 50 adet Tırsan T.SCD M Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli Treyler ve 20 adet Talson TTG Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı Treyler ekledi. Yeni yatırımıyla birlikte firmanın, Tırsan araç sayısı 200’e ulaştı.

Lojistik 22.03.2022, 09:38
SEKTÖRÜN SAYGIN FİRMASI VİP, “HER ZAMAN İLK TERCİHİMİZ LİDER TIRSAN’DIR

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla treyler sektörüne yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan, VİP Uluslararası Taşımacılık’ın Hadımköy’de ki tesislerinde gerçekleştirdiği teslimat törene; VİP Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sait Ünlü, İhracat Müdürü Şeref Seçkin, İthalat Müdürü Onur Demir, Muhasebe Müdürü Cem Uygur, Pazarlama Müdürü Gönül Aycan, İşletme Müdürü Vedat Tutu, teslimatta hazır bulunan firma çalışanları, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış̧ Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.

Tırsan, Türkiye Treyler Sektörünün En Büyük Gururudur

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan VİP Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sait Ünlü, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Tırsan, firmamız için çok önemli bir yere sahip. Gerek yıllarca sürdürmüş olduğumuz başarılı iş birliğimiz, gerek araçlarının kalitesi ve üstün performansı, gerekse satış sonrası sahip olduğu geniş servis ağı ile her zaman ve her koşulda yanımızda olması bizim için çok kıymetli. VİP Uluslararası Taşımacılık olarak, sahip olduğumuz engin tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ile yıllardır müşterilerimize filomuzdaki Tırsan araçlarımızla kaliteli ve güvenli lojistik hizmeti sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ali Sait Ünlü sözlerine şu şekilde devam etti; “Yapmış olduğumuz tüm yatırımlarımızda Tırsan’nın tek tercihimiz olmasının altında birçok önemli neden bulunmaktadır. Öncelikle şoförlerimiz, sürüş kolaylığı ve üstün performansından dolayı Tırsan araçlarını özellikle istiyorlar. Aynı zamanda Tırsan araçları ile ürünlerini son müşteriye sorunsuz ve güvenli şekilde teslim edebildikleri için müşterilerimizden Tırsan araçlarına oldukça büyük ilgi var. Firma olarak almış olduğumuz bu olumlu geri bildirimler sonucunda, Tırsan’ı tercih ederek ne kadar doğru bir yatırım yapmış olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Diğer bir yandan Tırsan, treyler sektörünün ihracat şampiyonu olarak da Türkiye’nin gururudur, yurt içinde aralıksız sürdürdüğü liderlik başarısını sahip olduğu geniş ürün gamı ile yurt dışında da aldığı önemli inovasyon ödülleriyle tescillemiştir. Biz de firma olarak, Tırsan’ın başarılarını yakından takip ediyor, gurur duyuyor ve tüm Tırsan ailesinin başarılarının devamını diliyoruz. Bugün teslim aldığımız, Tırsan Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli Treyler ve Talson TTG Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı Treylerler, daha önceden de filomuzda yer aldığı için operasyonel işlerimizdeki göstermiş oldukları yüksek performanslarından oldukça memnunuz. Bundan sonra da yapacağımız tüm yatırımlarımızda yine tek tercihimiz Tırsan olacaktır” dedi.

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç’ta teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “1998 yılından bu yana VİP Uluslararası Taşımacılık ile güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Yıllardır devam ettirdiğimiz bu başarılı iş birliğimizden dolayı bizlerde Tırsan olarak, VİP Uluslararası Taşımacılığı ailemizden biri olarak görüyoruz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz, Tırsan T.SCD M treyler ile birlikte müşterimizin filosunda 130 adet tren yüklemeli araç bulunmaktadır. Çift Katlı Tren Yüklemeli Mega Tenteli Perdeli Treyler, 24 adet çift kat profilinden oluşan,10.6 ton taşıma kapasitesine sahip çift kat özelliği ile toplamda 67 adet Euro-Palet taşıma avantajı sağlamaktadır. Araç güçlendirilmiş üst yapısı ile standart olarak 6 x 2 kapak ile sunulmaktadır. Çift kat profiller stoklanarak tek katlı Mega şeklinde kullanım özelliğine de sahiptir. Treylerde bulunan K-Fix; televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet delik sayesinde yüklerin en güvenli şekilde bağlanmasını ve emniyet altına alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca T.SCD M sahip olduğu Code XL Sertifikası ve gümrük mevzuatına uygunluğu sayesine yurtiçi ve yurt dışı taşımalarda müşterilerimize tam güvenlik sağlar. Erkoç, teslim edilen Talson askılı araçlarında ise tren yükleme özelliğine sahip olduğunun özellikle altını çizerken, yine müşterimizin araçlarının tümün de işletme verimliliğini artıran 435/50 R19.5 lastik ebatları kullanılmıştır. Ayrıca, treylerin 2.950 mm iç nete sahip geniş iç hacmi ile müşterilerimize daha fazla yük taşıma imkanı sağlıyor ve aracın sahip olduğu alüminyum panelleri sayesinde de kullanıcılara kolay tamir ve bakım avantajı da sunuyoruz “ifadelerini kullandı.

Tırsan T.SCD M Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli Treyler Özellikleri

Tırsan T.SCD M Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli treyler, 2.950 mm’lik iç net yüksekliği ve çift kat sistemi ile esnek yük kapasitesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Araç sahip olduğu Çift Kat Sistemi ile 10.6 ton taşıma kapasitesine sahiptir. Treylerin beşinci tekerlek yüksekliği 950 mm, king pin kapasitesi ise 12.000kg dir. Tırsan Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli aracı, yük emniyeti için 5 x 2 kayar yan baba ile donatılmıştır. Aracın şasesi ISO 1726 standardına uygun, yüksek kaliteli ve yüksek mukavemetli S460 MC çelikten üretilmiştir.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Ayrıca T.SCD M Tren Yüklemeli Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli treyler, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlamaktadır. T.SCD M ihtiyaca göre yurt içi ve uluslararası taşımacılığa olanak sağlayan gümrük mevzuatı uygundur.

Talson TTG Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı Treyler Özellikleri

Değerli kargoların taşınmasında gerekli güvenlik özellikleri ile müşterilerine tam emniyet imkanı sunan Talson Kutu, sahip olduğu e-f-g tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta da müşterilerine avantaj sağlıyor. Üzerinde 10 binden fazla yük sabitleme ve askı çubuğu kullanımına uygun slot bulunan patentli alüminyum Talfix® panelleri, çift kat olarak da kullanılabiliyor.

Talson kutu araçlarının yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL standartlarına %100 uyumludur. Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor.

#Tırsan
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