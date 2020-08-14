SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN FİRMALARI ‘’BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’’ DEDİ

Bir süre önce UND Yönetimine aday olan ‘Birlikte Güçlüyüz’ Grubunun davetiyle Cemile Sultan Korusunda öğle yemeğinde bir araya gelen, deneyimli ve etkin bazı firmalarının sahipleri , sektörün durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu ve izlenecek yol haritası konusunda fikir birliğine vardı.

Edinilen bilgiye göre; yemekte sektörün güncel durumu, sorunları ve çıkış yolları konuşuldu.

Bununla birlikte ; daha önce Mart Ayında yapılacağı açıklanan, ancak pandemi nedeniyle ertelenen UND Genel Kurul süreci de değerlendirildi. Henüz kesin tarih açıklanmamış olmakla birlikte pandemi şartları nedeniyle Kasım ayında gerçekleştirilmesi beklenen Genel Kurul’da, UND Yönetiminde bir değişimin şart olduğu ve taze kana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu bağlamda, sektörün tüm aktörleriyle temas edilerek, ‘Birlikte Güçlüyüz Grubunun’ desteklenmesi ve birliktelik çalışmalarının genişletilerek hızlandırılması gerektiği konusunda tüm katılımcılarca ortak mutabakata varıldı.

Yemekli toplantıya ; Garip Sahillioğlu(Mars) , Ahmet Musul(Ekol) , Cumhur Erzurumluoğlu (Çobantur), Zahit Sağlık(Sağlık) , Eyüp Bartık(Eyüp), Cemal Elmasoğlu(Elmas), İbrahim Hüner(Hüner) , Edip Bakımcı (BKM), Erdal İlhan(Erdal İlhan), Hakan Bezginli(Murhak), Ali Çiçekli(ALC), Fevzi Çakmak(Plastnak), Caner Tan(TGL), Ahmet Kınacı(Sittnak), Engin Kırcı(Ares), Sedef Üçüncü (ARC), Doğan Yalçınkaya(KARE), Necmi Çoban (Roder Eski Başkanı), Tamer Dinçşahin(UND Eski Başkanı), Ruhi Engin Özmen(UND Eski Başkanı) katılım sağlamışlardır.