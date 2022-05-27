Sektörün İddialı İsmi Automechanika İstanbul İçin Hazır

KCS Dış Ticaret, 6 ilde, 17 ayrı lokasyon ile 35 dünya markasının bayilik ve distribütörlüğünü yapan; satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el ve sigorta hizmetlerinden oluşan kapsamlı hizmet yelpazesi sunan Koçaslanlar Holding kuruluşudur ve 2016 yılından bu yana Türkiye’nin tamamına hizmet vermektedir. Ağır vasıta, treyler, otobüs, minibüs, hafif ticari ve binek araçlara ait orijinal yedek parçaları ile PAKCS markasına ait eşdeğer yedek parçaların yurtiçi ve yurtdışı toptan pazarlama faaliyetlerinde bulunan KCS Dış Ticaret, tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10.000 kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulundurmaktadır.

KCS’nin PAKCS markası ile 10.000 kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, “Koçaslanlar Grup bünyesinde siz müşterilerimizin toptan ve perakende yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan KCS şirketimiz, her yıl üzerine koyarak iç ve dış pazarlarda büyükmekte, mesafe tanımadan iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Rakiplerine göre çok markalı yapısıyla ağır vasıta ve ticari araç sektöründe istisna bir konuma sahip olan KCS, kendi markası PAKCS ile kaliteli ve rekabetçi yapısıyla müşterileri için sürdürülebilir çözümler üretmekte, kazanç anahtarı olmaktadır. PAKCS, sektörün en bilinen ağır vasıta markalarına yönelik, bakım, kaporta, mekanik, elektrik gibi ana ürün ailelerini tamamlayan geniş yelpazede referanslardan oluşmaktadır. Türkiye ve ihraç pazarlarında mali mesuliyet sigortasıyla tahkim edilmiş olan PAKCS markamız Türkiye’nin belli başlı sanayi şirketlerinde üretilmekte, ve ticari araç sektöründeki ana üreticilerle benzer kalite standartlarını taşımaktadır. Kalitemizi ve sizler için çözüm paketlerimizi İstanbul Automechanika Salon 1’de olan standımıza ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. Sizleri KCS/PAKCS standımızda bekliyoruz. Automechanika İstanbul için hazırız.” dedi.