Sektör Temsilcileri UND’nin Kapısına Dayandı!

UND’ye giden nakliyeciler “İhracatla kalkınan Türkiye'de ihracat yükü taşıyan bir TIR'ın ülkeden çıkmak için 7 gün beklemesi akla zarardır. Sektörümüz ve İhracatımız burada kan kaybetmektedir.” dedi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sistemine sahip araçlara tanınan sınır kapılarındaki geçiş üstünlüğünün haksız rekabete neden olduğunu belirten Kayıkçıoğlu Nakliyat Başkanı Mustafa Kayıkçıoğlu “YYS’li firmalara ayrıcalık vermek devlet eliyle haksız rekabet yaratmaktır” dedi.

“Bu ayrıcalığı elde eden şirketler, artık biz Kapıkule kapıda beklemeden gidiyoruz diye reklam kampanyaları başlatmışlar. Dünya’da eşi benzeri olmayan bu ayrıcalık artık bir pazarlama unsuru haline gelmiştir. Bu ayrıcalığı olmayan şirketler ihalelerden dışlanmakta ve sektörün % 95’ine yaşama şansı bırakılmamaktadır.

Ayrıca, bu ayrıcalığı kendi araçları dışında yük verdikleri yabancı plakalı araçlara da kullandıran ayrıcalıklı şirketler bu ayrıcalığı bir haksız kazanca dönüştürmekte milli filomuz kapılarda beklerken yabancı araçların beklemeksizin geçişini sağlamaktadır. Bu beklemeler sebebiyle çalışacak şoför bulmakta bile zorlanmaktayız.” diye ekledi.

İç gümrüklerdeki işleyişe karşı olmadıklarını vurgulayan Kayıkçıoğlu “YYS devletin, yetki verdiği şirketlere iç gümrüklere uğramaksızın kendi başlarına mühür takmasına izin vermesi anlaşılabilirdir. Devlet bu inisiyatifini güvendiği şirketleri kullandırabilir ve bu firmalar bir gün avantajla iç gümrüğe girmeden kapıya ulaşmaktır. Ancak kapıya gelmiş bir araca sıradakilere siz geri çekilin ben YYS’ye güveniyorum, önce bunun işini yapacağım, önce bu geçsin, bunu kontrol edeceğim demenin hiçbir mantığı yoktur. Dünyada zaten YYS’li bir araca sınır geçişlerinde ayrıcalık tanıyan hiçbir ülke yoktur. Bu ayrıcalığın tehlikeli maddeler, bozulabilir gıda ve yanıcı maddeler dışında başka bir taşımada kullanılmaması gerekir” dedi.

Toplantıya katılan Tayfun Gülcüler, Sektörün artık bu duruma tahammülü olmadığını belirterek “UND’nin bu konudaki girişimlerinin farkındayız ancak şu ana kadar maalesef sonuç alınamamıştır. Sektörde büyük bir tepki oluşmuştur. Sektör artık kapıları kapatmak, eylem yapmak gibi konuları gündemine almıştır. Biz bu görüşmeyi yaparken arkadaşlarımız da Kapıkule’de eylem yapmaktadır. Biz belki köprüden önceki son çıkış olarak UND’ye geldik ve burada kendimizi tekrar açıklamak istiyoruz. Bu iş daha fazla sürdürülemez. Acilen Kapıkule'de ayrıcalıklı hızlı geçiş sistemi olan YYS'lerin ayrıcalığına son verilmelidir. Aksi halde kapıda istenmeyen olaylar cereyan edecektir. Bunun ihracatımızı zararı ölçülemez boyuttadır ve sektörümüz açısından bizi bitiş noktasına getirmektedir” dedi.

Dile Getirilen somut talepler:

YYS/İzinli Gönderici Sistemi ile sınırda hızlı geçiş ayrımcılığına son verilmelidir. Gar gümrüğünde işlem yapan araçların da tüm araçla birlikte sıra beklemesi sağlanmalıdır. Panelvan/Minivan araçlarının sadece Derekoy sınır kapısından geçişleri sağlanmalıdır. Tüm dünyada sınır gümrüklerinde geçerli olan ilk giren araç ilk çıkar kuralı işletilmelidir. Bulgaristan tarafından frigorifik araçlar için ayrı peronlar sağlanmalıdır. Bulgaristan’ın 2000 olan toplam iki kapıdaki kapasitesi Türkiye gibi günlük 3400’e çıkarılmalıdır. Bulgaristan girişindeki sınır polis ve gümrük memuru sayısı artırılmalıdır.

YYS/İZİNLİ SİSTEMİ NEDİR?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika sahip firmalar kendi depolarında mühürledikleri araçlarla direk olarak sınır kapısına gönderebilmektedir.

Dünya’da sınır geçişindeki böyle bir ayrıcalık uygulama örneği yoktur.