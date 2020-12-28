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Sektör liderlerinden dev bir adım daha: E-İHRACATTA SINIRLAR KALKIYOR

İki lojistik devi iş birlikteliklerini artırıyor: Amaç, başlangıçta Avrupa olmak üzere tüm hedef pazarlarda Mikro ve E-İhracatın önünü açmak ve ihracatçılarımıza rekabet avantajı sağlamak.

Lojistik 28.12.2020, 12:23
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Sektör liderlerinden dev bir adım daha: E-İHRACATTA SINIRLAR KALKIYOR

Geçtiğimiz Eylül ayında yurtiçi taşımacılığında önemli bir iş birliğine imza atan DSV Türkiye ve Horoz Lojistik uzun süreli bir anlaşmayla mikro ihracat tarafında da güçlerini birleştirme kararı aldı.

Söz konusu anlaşma; Türkiye’nin her coğrafyasındaki üreticiler için kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ürünlerini ister geleneksel ticaret isterlerse e-ticaret kanalıyla satmış olsunlar, önce Avrupa sonra da diğer coğrafyalarda vergileri ödenmiş bir şekilde tüketicinin evine kadar uzanan tüm lojistik süreçlerini kapsıyor.

“Sunulan hizmet özellikle Kobiler açısından büyük avantaj sağlıyor”

İşbirliğinin sunduğu avantajlardan bahseden DSV Türkiye Genel Müdürü Sn. Ozan Önder; “Türkiye’de IATA 1.’si olmanın verdiği güçle, dünya çapındaki bilgi birikimimiz ve özellikle global müşterilerle sürdürdüğümüz çok yönlü iş birlikteliklerini, sürekli ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve güçlü finansal altyapıyı Türkiye Pazarı’na sunmaya devam ediyoruz. Hem hava hem de kara taşımacılığında sahip olduğumuz “Hızlı Kargo Yetki Belgesi“ ve “ ETGB Operatör Yetkisi “ ile pandemi nedeniyle tüm dünyada ülke ekonomilerinin daralmaya gittiği bir belirsizlik döneminden geçerken, ülkemizdeki Kobi’lere ve e-ticaret firmalarına operasyonel desteği arttırmayı hedefliyoruz” dedi

Ayrıca; ETGB aracılığıyla yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi de mümkün kılınıyor. Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlere üyelik bedelleri için devlet tarafından teşviklerin de sağlandığı süreçte mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesinin olmaması, ihracatçıyı hem maliyet hem de bürokratik yükten arındıracağını sözlerine ekledi.

Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı düşünüldüğünde bu sistemin Kobi’ler açısından sunduğu imkanların çok önemli olduğuna değinen Önder;

  • B2C (firmadan direkt tüketiciye) satışlar için, alıcıların ülkesindeki gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabilecekler.
  • Bu köprü sayesinde Avrupa’da depo tutmak zorunda kalan birçok ihracat firmasının da bu maliyetten kurtulmasına destek olacak” dedi.

“Hedefimiz yurtdışında depo ve stok maliyetlerini sıfırlamak”

İşbirliğinin önemini vurgulayan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Taner Horoz ise; yaptıkları bu anlaşma ile Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun koşullarla ulaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Müşterilerinin ihracat süreçlerinde onlara katma değerli hizmet sağlamak adına tüm aşamaları değişen dünya koşullarına göre uyarlayarak bu dönüşümün gereği olan trendleri hızla hayata geçirdiklerini dile getirdi. Sn. Taner Horoz cümlelerine “Kurmuş olduğumuz bu yeni lojistik köprüsünün küçük koli taşımalarında rekabeti artıracağı gibi özellikle 30 Kg üzeri ağır ve hacimli ürünlerin yurt dışındaki nihai kullanıcılara direk olarak ulaştırılabilecek olmasının da sektörde yeni bir çığır açacağını düşünüyoruz.” şeklinde devam etti.

“Hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre, en önemlisi müşterilerimize büyük katkısı olacağı inancındayız. Sunduğumuz hizmet, 0 – 300 kg. arası ve mal değeri 15.000 Euro’ya kadar olan tüm ürünleri kapsıyor olacak. Farkımız ise; şu an hiç kimsenin yapmadığı 30 kg’dan 300 kg‘a kadar ürünleri de tam sigorta kapsamında Türkiye’deki depodan yurt dışındaki tüketiciye ulaştırıyor olmak. Bu hizmet sadece tüketici teslimatları ile sınırlı olmayıp Türkiye’den yurt dışına küçük miktarlarda satış yapan firmaların B2B teslimatlarını da kapsayacaktır.

Bu sayede;

  • Sipariş lotları düşürülebilecek,
  • Siparişlerin bekletip birleştirme gerekliliği ortadan kalkabilecek,
  • Numune gönderimleri gibi birçok süreç değişecek,
  • Gerçekleşen iyileştirmeler ile ticaret hacminin büyütülmesinin önü açılacak,  
  • Mobilya, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemeleri, dayanıklı gıda ürünleri gibi sektörlerin de e-ihracat pazarında büyümesine katkı sağlanacaktır.

Müşteri memnuniyetinin en önemli noktalarından biri, zamanında ve eksiksiz teslimat. Avrupa’daki tüketici, ürünü üreticinin deposundan teslim aldığımız andan itibaren gerçek zamanlı izleyebiliyor olacak.

Bu anlaşma ile Türkiye içerisindeki tüm toplama, dağıtım ve depolama hizmetleri Horoz Lojistik tarafından verilecek. Yurt dışındaki dağıtım hizmetleri ise DSV tarafından sağlanacak.

Anlaşma kapsamında teslimat süreleri;

  • Maliyet avantajlı karayoluyla: 9-12 gün arasında
  • Havayolu ve kara express servis ile hızlı teslimat: 3-5 gün arasında gerçekleşmektedir.

Ek bilgi:

ETGB kapsamında kara - hava mikro ihracat işlemlerinde;

- Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz, Gümrük işlemleri için vekalet alınmaz.

- Çıkış ambar ücreti talep edilmez

- İhracatçılar birliği kaydı zorunlu değildir, mal bedeli üzerinden nisbi ödemeden muaftır

- Beyanname arşivi gerekli değildir. Gümrük işlemleri sonrası tescil numarasının olduğu özet beyan

  ekranı herhangi bir form doldurmak gerekmeksizin e-postanıza gönderilir

- Bürokratik işlemler azalır, hız kazanır. (özellikle e-ticaret firmaları için )

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