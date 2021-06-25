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SEKTÖR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: “BAŞKAN NUHOĞLU” DEDİ

UND’nin 40. Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi bir katılama sahne olurken, 482 oy alan Çetin Nuhoğlu tekrar başkan seçildi. Nuhoğlu, “Sektör geleceğine sahip çıktığını gösterdi. Bu kadar büyük katılımla buraya gelerek oy kullanan sektör mensuplarımızla gurur duyuyorum. Bu birlikteliği dosta düşmana bir kez daha gösterdik” dedi.

Lojistik 25.06.2021, 07:40 25.06.2021, 07:48
SEKTÖR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: “BAŞKAN NUHOĞLU” DEDİ

UND 40. Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran’da yapıldı. Pandemi şartları nedeniyle 4 ayrı salonda yapılan Genel Kurul’da, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandılar. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu’nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucunda Başkan Nuhoğlu’nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482’sini alırken, mavi liste 185 oyda kaldı.

Divan Başkanlığı seçimi, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve tüzük değişikliği tamamlandıktan sonra UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Fevzi Çakmak birer konuşma yaptılar.

Başkan Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum” dedi.

Fevzi Çakmak da “Birlikte güçlüyüz Platformu olarak bize destek veren arkadaşlarla 1.5 yıldır birlikte yürüyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağımıza inanıyoruz. Aynı yöne bakarsak ayı hedefe koşarsak başarılı oluruz” dedi.

Seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Nuhoğlu, ardından sektör temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

UND’NİN YENİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

YÖNETİM KURULU

Asil Üye

Yedek Üye

1

Ö. Çetin Nuhoğlu

ok

1

Ahmet Özsunar

2

Şerafettin Aras

2

Bahattin Aksar

3

Murat Baykara

3

Burhan Özcan

4

Ergun Bilen

4

Cevdet Demir

5

Abdullah Özer

ok

5

Ersan Keleş

6

Abdurrahim Kılıç

ok

6

Ferhan Demirel

7

Ahmet Yayman

ok

7

Gökhan Kavak

8

Ali Kuş

ok

8

Güngör Bulut

9

Alişan E. Topaloğlu

ok

9

Hamit Şanverdi

10

Cihan Sünel

ok

10

Harun Özkaya

11

Coşkun Aytaş

Bahaddin Karakuş

11

İsmail Çirkin

12

Fırat Başbilen

ok

12

Kemal Tekin

13

İbrahim Şeflek

ok

13

Kral Faysal Çillioğlu

14

İdris Hanoğlu

Ceyhun Can

14

Mehmet Can Arslan

15

Kemal Gül

ok

15

Mehmet Ramiz Kılıç

16

Kerem İmrak

ok

16

Mesut İverendi

17

Mehmet Dilmen

İbrahim Kaya

17

Murat Cengiz

18

Memik Hilmi Taner

ok

18

Mutluhan Akan

19

Muhittin Ocak

Fırat Başbilen

19

Necat Kaya

20

N. Fatih Şener

ok

20

Oğuz Kurt

21

Necati Özmen

Hamit Şanverdi

21

Ömer Erden

22

Nuri Kuyumcu

ok

22

Sevdiye Arslanoğlu

23

Rıdvan Arıç

ok

23

Süleyman Aktaş

24

Soner Üstünsoy

ok

24

Şeyma İlayda İyilikli

25

Tahir Aydoğan

ok

25

Tamer Erdoğan

26

Yılmaz Özçelik

ok

26

Vedat Tutu

27

Ziya Güner

ok

27

Volkan Yıldırım

DENETLEME KURULU

Asil Üye

Yedek Üye

1

Ali Ahmet Yüksel

4

Hantemir Güneş

2

Hakan Yılmaz

5

Mehmet Özmen

3

Ekrem Karaalioğlu

6

Hasan Üzen

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Asil Üye

Yedek Üye

1

Hülya Ulusoy

6

Faruk Kızgın

2

Mehmet Açıkalın

7

Ali Ördek

3

Aydın Perçin

8

Zeki Özkan Elpar

4

Mehmet Çelikcan

9

Asım Medetoglu

5

İbrahim Kaya

10

İbrahim Ethem Öcal

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

1

Emin Timuçin

11

Abdulkadir Şimşek

2

Selçuk Hitit

12

Haşim Çavdaroğlu

3

Burhan Şiğva

13

Halit Özyurt

4

Siraç Dündar

14

İzzet Salah

5

Ramazan Dablan

15

Ahmet Altunkum

6

Doğan Bayındır

16

Şenol Çak

7

İbrahim Hüner

17

Muazzez Araç

8

Banu Damla Alışan

18

Yusuf Erol

9

Nejdet Kılıç

19

Aslan Savaşan

10

Süleyman Çağlı

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