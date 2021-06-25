SEKTÖR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: “BAŞKAN NUHOĞLU” DEDİ

UND 40. Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran’da yapıldı. Pandemi şartları nedeniyle 4 ayrı salonda yapılan Genel Kurul’da, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandılar. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu’nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucunda Başkan Nuhoğlu’nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482’sini alırken, mavi liste 185 oyda kaldı.

Divan Başkanlığı seçimi, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve tüzük değişikliği tamamlandıktan sonra UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Fevzi Çakmak birer konuşma yaptılar.

Başkan Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum” dedi.

Fevzi Çakmak da “Birlikte güçlüyüz Platformu olarak bize destek veren arkadaşlarla 1.5 yıldır birlikte yürüyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağımıza inanıyoruz. Aynı yöne bakarsak ayı hedefe koşarsak başarılı oluruz” dedi.

Seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Nuhoğlu, ardından sektör temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

UND’NİN YENİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU: