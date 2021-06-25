SEKTÖR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: “BAŞKAN NUHOĞLU” DEDİ
UND’nin 40. Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi bir katılama sahne olurken, 482 oy alan Çetin Nuhoğlu tekrar başkan seçildi. Nuhoğlu, “Sektör geleceğine sahip çıktığını gösterdi. Bu kadar büyük katılımla buraya gelerek oy kullanan sektör mensuplarımızla gurur duyuyorum. Bu birlikteliği dosta düşmana bir kez daha gösterdik” dedi.
UND 40. Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran’da yapıldı. Pandemi şartları nedeniyle 4 ayrı salonda yapılan Genel Kurul’da, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandılar. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu’nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucunda Başkan Nuhoğlu’nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482’sini alırken, mavi liste 185 oyda kaldı.
Divan Başkanlığı seçimi, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve tüzük değişikliği tamamlandıktan sonra UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Fevzi Çakmak birer konuşma yaptılar.
Başkan Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum” dedi.
Fevzi Çakmak da “Birlikte güçlüyüz Platformu olarak bize destek veren arkadaşlarla 1.5 yıldır birlikte yürüyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağımıza inanıyoruz. Aynı yöne bakarsak ayı hedefe koşarsak başarılı oluruz” dedi.
Seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Nuhoğlu, ardından sektör temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.
UND’NİN YENİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:
|
YÖNETİM KURULU
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
Ö. Çetin Nuhoğlu
|
ok
|
1
|
Ahmet Özsunar
|
2
|
Şerafettin Aras
|
2
|
Bahattin Aksar
|
3
|
Murat Baykara
|
3
|
Burhan Özcan
|
4
|
Ergun Bilen
|
4
|
Cevdet Demir
|
5
|
Abdullah Özer
|
ok
|
5
|
Ersan Keleş
|
6
|
Abdurrahim Kılıç
|
ok
|
6
|
Ferhan Demirel
|
7
|
Ahmet Yayman
|
ok
|
7
|
Gökhan Kavak
|
8
|
Ali Kuş
|
ok
|
8
|
Güngör Bulut
|
9
|
Alişan E. Topaloğlu
|
ok
|
9
|
Hamit Şanverdi
|
10
|
Cihan Sünel
|
ok
|
10
|
Harun Özkaya
|
11
|
Coşkun Aytaş
|
Bahaddin Karakuş
|
11
|
İsmail Çirkin
|
12
|
Fırat Başbilen
|
ok
|
12
|
Kemal Tekin
|
13
|
İbrahim Şeflek
|
ok
|
13
|
Kral Faysal Çillioğlu
|
14
|
İdris Hanoğlu
|
Ceyhun Can
|
14
|
Mehmet Can Arslan
|
15
|
Kemal Gül
|
ok
|
15
|
Mehmet Ramiz Kılıç
|
16
|
Kerem İmrak
|
ok
|
16
|
Mesut İverendi
|
17
|
Mehmet Dilmen
|
İbrahim Kaya
|
17
|
Murat Cengiz
|
18
|
Memik Hilmi Taner
|
ok
|
18
|
Mutluhan Akan
|
19
|
Muhittin Ocak
|
Fırat Başbilen
|
19
|
Necat Kaya
|
20
|
N. Fatih Şener
|
ok
|
20
|
Oğuz Kurt
|
21
|
Necati Özmen
|
Hamit Şanverdi
|
21
|
Ömer Erden
|
22
|
Nuri Kuyumcu
|
ok
|
22
|
Sevdiye Arslanoğlu
|
23
|
Rıdvan Arıç
|
ok
|
23
|
Süleyman Aktaş
|
24
|
Soner Üstünsoy
|
ok
|
24
|
Şeyma İlayda İyilikli
|
25
|
Tahir Aydoğan
|
ok
|
25
|
Tamer Erdoğan
|
26
|
Yılmaz Özçelik
|
ok
|
26
|
Vedat Tutu
|
27
|
Ziya Güner
|
ok
|
27
|
Volkan Yıldırım
|
DENETLEME KURULU
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
Ali Ahmet Yüksel
|
4
|
Hantemir Güneş
|
2
|
Hakan Yılmaz
|
5
|
Mehmet Özmen
|
3
|
Ekrem Karaalioğlu
|
6
|
Hasan Üzen
|
YÜKSEK HAYSİYET DİVANI
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
Hülya Ulusoy
|
6
|
Faruk Kızgın
|
2
|
Mehmet Açıkalın
|
7
|
Ali Ördek
|
3
|
Aydın Perçin
|
8
|
Zeki Özkan Elpar
|
4
|
Mehmet Çelikcan
|
9
|
Asım Medetoglu
|
5
|
İbrahim Kaya
|
10
|
İbrahim Ethem Öcal
|
YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ
|
1
|
Emin Timuçin
|
11
|
Abdulkadir Şimşek
|
2
|
Selçuk Hitit
|
12
|
Haşim Çavdaroğlu
|
3
|
Burhan Şiğva
|
13
|
Halit Özyurt
|
4
|
Siraç Dündar
|
14
|
İzzet Salah
|
5
|
Ramazan Dablan
|
15
|
Ahmet Altunkum
|
6
|
Doğan Bayındır
|
16
|
Şenol Çak
|
7
|
İbrahim Hüner
|
17
|
Muazzez Araç
|
8
|
Banu Damla Alışan
|
18
|
Yusuf Erol
|
9
|
Nejdet Kılıç
|
19
|
Aslan Savaşan
|
10
|
Süleyman Çağlı