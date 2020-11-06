Scania’nın “Ağır Sıkleti” Operasyona Başlıyor

Scania, pazardaki emsalleri arasında en yüksek yük kapasitesine sahip G 540 10x4 modelini piyasaya sürüyor.

Scania G 540 10x4 ile XT ağır damper serisini genişletiyor. 47 tonluk Brüt Araç Ağırlığı (GVW) için 6x4 ve 58 tonluk GVW için 8x4’ün ardından 69 tonluk model ile seri tamamlanıyor.

8x4 rakipleriyle karşılaştırıldığında Scania 10x4 ile aynı yükü taşımak için daha az araca ihtiyaç duyulduğundan ton başına maliyeti yüzde 15'e kadar düşürüyor.

Tüm Ağır Damper serisi, şanzıman ve kardan milinin daha yüksek torku desteklemesi, diferansiyelin daha yüksek dayanıklılığı ve 210 tona kadar eşsiz bir maksimum çekiş kapasitesi ile tamamlanıyor.