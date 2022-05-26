Scania’dan Ücretsiz 5 Bakım

Yeni Scania araçları ve halen firma bünyesinde hizmet veren mevcut Scania araçlarını kapsayan farklı alternatiflerdeki servis ve bakım paketleri, Scania aracının performansını ilk günkü gibi korumayı amaçlıyor.

Yeni araçlar için Scania Plus, Scania Profesyonel, Scania Profesyonel Ekstra, Scania Premi­um ve Scania Premium Ekstra servis paketlerinde, uzman servis personeli, orijinal yedek parça ve Scania Oil kullanımı sayesinde serviste kalma süreleri kısalırken, işletme maliyetlerinde de tasarruf sağlıyor.

Bakım paketleri için ekstra ücret ödenmiyor

Scania araç alındığı anda herhangi ekstra bir ücret ödenmeden aktif hale gelen Scania Plus servis paketinde 4 yıl süreli ilk 5 adet bakımı Scania Yetkili Servislerinde ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Ayrıca ilk 1 yıl boyunca da araç garantisinden faydalanma imkânı sağlanıyor.

Araç bakım kapsamını genişletmek isteyenler müşteriler için Profesyonel ve Premium Paket olarak 2 farklı servis paketi alternatifi daha sunuluyor.

Scania Profesyonel paketinde Scania Plus Paketi’ne ek olarak maksimum 2 yıl boyunca motor, şanzıman ve yürüyen aksam parçalarında ek bir bedel ödemeden olası onarımların yapılması güvence altına alınmış oluyor. Scania Profesyonel Ekstra paketinde ise bu hizmet maksimum 3 yıla uzuyor. Arıza, Profesyonel Paket kapsamındaysa yurtdışı ve yurtiçi yol yardım hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.

Scania Premium paketi 4 yıl süreli 5 adet periyodik bakım, 1 yıl tam garanti, artı 2 yıl Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımı ve diğer mekanik aksam onarımını kapsıyor. Scania Premium Ekstra’da ise Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımı ve diğer mekanik aksam onarımı 3 yıla kadar uzuyor.

Mevcut Scania araçları da unutulmadı

Halen operasyonlarına devam eden mevcut Scania araçları için de SB100, SB200, SB300 ve SB400 bakım paketleri avantajı sunuluyor.

S bakım paketinde, aracın hava filtresi, yakıt filtresi, motor yağ filtresi, o-ringler, conta pulu, ayrıca motor ve gres yağları değişirken, M paketinde ise S bakıma ilave olarak kabin hava filtresi, retarder yağ filtresi, SCR filtresi, ayrıca retarder yağı değişiyor. L bakımda ise M bakım paketine ek olarak yakıt depo havalandırma, hava kurutucu filtre, şanzıman-diferansiyel yağ filtreleri ve şanzıman-diferansiyel yağları değişiyor.

SB100 paketi 1 yıl süreli S-M bakım veya S-L bakım gibi 2 bakım içerirken, SB200 2 yıl süreli ve S-M-S-L olmak üzere 4 bakım imkanı sağlanıyor.

SB300 paketinde 3 yıl süreli ve S-M-S-L-S-M olmak üzere 6 bakım içeren Scania bakım anlaşması, SB400 ise 4 yıl süreli ve S-M-S-L-S-M-S-L olmak üzere 8 bakım içeren Scania bakım anlaşması olarak müşterilerine sunuyor.

Scania’nın, kullanıcılarına sunduğu avantajlı bakım paketleri, Türkiye geneline yayılmış Scania servislerinin hepsinde geçerli. Scania orijinal parça ve Scania Oil ile periyodik bakımları gerçekleşen araçların bakım paketleri zaman içinde gelebilecek herhangi bir fiyat artışından etkilenmiyor.