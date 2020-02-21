Scania’dan trafik güvenliğinde devrim

Scania, daha önce sektörü tanıttığı acil frenleme sistemi, elektronik denge programı, kabin yan hava yastığı gibi uygulamaları ile güvenliğe verdiği önemi bir kez daha ispatlıyor.

“Kör Nokta Algılama Uyarısı’’

Scania yeni güvenlik sistemi kör nokta algılama uyarısı ile kör noktada bulunan araç ve yayalar için trajik sonuçları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yan Algılama işlevi Scania'nın en son güvenlik özelliği olarak öne çıkıyor. Sistem, kör noktada yaya, araç, bisiklet gibi bir hareket sezdiğinde kabin içerisinde sesli sinyal ile sürücüyü uyarıyor.

Yeni nesil Scania araçlarının geliştirilmesi sırasında, çarpışma simülasyonları ve çarpışma testi için 40’tan fazla araç kullanılırken, test mankeni olarak dünyanın en gelişmiş çarpışma testi mankeni Thor gibi en son teknolojiler kullanıldı.