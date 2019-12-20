Scania’dan sıfır emisyonlu teslimat

Stockholm şehir merkezinde gerçekleştirilen teslimatlarda plug-in hibrid Scania araçları kullanıldı. Özellikle gece gerçekleşen teslimatlarda süreler önemli ölçüde azalırken, karbon dioksit, azot oksit ve partikül madde emisyonlarında da büyük oranda düşüşler ölçüldü.

Proje kapsamında 2019 yılının Ocak ayından itibaren merkeze 22 kilometre uzaklıktaki depodan haftada üç gece teslimat yapıldı. Stockholm şehir merkezine ağır ticari araçların girmesinin yasak olduğu saatlerde 4 adet Scania plug-in hibrid kamyon özel izinle dağıtım yaptı. Teslimatlar sırasında park halindeki araçların aküleri şarj edildi.

Projeyi gerçekleştiren Scania ve Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, yaklaşık 8 ay süren operasyonların sonuçlarını açıkladı. Değerlendirmede ortalama olarak gece yapılan teslimatların gündüz yapılanlara göre yüzde 30 daha hızlı olduğunu gösterdi. Sabah 7 öğlen 12 saatleri arası yapılan teslimatlara göre ise yüzde 38 daha hızlı yapıldığı gözlemlendi.

Karbon salımında yüzde 44’e varan düşüş

Scania hibrit araçlarla yapılan teslimatlar sırasında karbon emisyonları, elektrik motorundan dolayı referans araçlardan ortalama yüzde 44 daha düşük çıktı. Aynı zamanda diğer emisyonlarda da gözle görülür düşük değerler elde edildi. plug-in Hibrid kamyon ile yapılan dağıtımda azot oksit emisyonlarında yüzde 80'den fazla düşüş olduğu görüldü.