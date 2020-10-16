Scania’dan Seri Filo Teslimatları

Her iki firmaya yeni araçları satışı gerçekleştiren Scania Yetkili Satıcısı Konya Ağır Vasıta tesislerinde Scania ve firma yetkililerinin katılımı ile teslim edildi.

“Scania alımlarımız sürecek”

1993 yılında İbrahim Şeflek ve oğulları tarafından Konya merkezde kurulan İbrahim Şeflek Uluslararası Nakliyat, kurulduğu ilk yıllarda ana faaliyet konusu Yurtiçi Tanker taşımacılığı olmakla beraber, 2003 yılından itibaren Uluslararası Nakliye hizmeti de vermeye başladı.

İlk Scania araçlarını 2019 yılında 10 adetlik R450 ile aldıklarını belirten “İbrahim Şeflek Uluslararası Nakliyat Kurucusu İbrahim Şeflek “Geçen yıl filomuza dahil ettiğimiz Scania çekiciler ile yurtdışı taşımacılık gerçekleştiriyoruz. Filomuz ile birlikte dağıtım ağımızı da genişletme arzusundayız. Bu konuda Scania markası bizim en önemli referansımız olacaktır. Scania alımlarımız 2021 yılında da devam edecek” dedi.

“Yakıt verimliliği maliyetlerimizi düşürüyor”

1978 yılından beri Konya'da faaliyet gösteren Karaerler Nakliyat ise filosuna 5 adet R500 Style paket araç yatırımı yaptı. Yılsonuna kadar 5 adet daha almayı planladıklarını söyleyen Karaerler Nakliyat sahibi Nafız Karaer, “Silis kumu taşıması yapıyoruz. Ağır ve zor bir yük. Bir nakliye firmasının en önemli gider kalemi yakıt. Scania yakıt verimliliği, dayanıklılığı ve operasyonel devamlılığı ile bizim işletme maliyetlerimizde önemli bir tasarruf sağlıyor. Bu yüzden hizmetlerimize Scania araçları ile devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.