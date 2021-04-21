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Scania’dan Sanal Boya Eğitimi

Teknolojideki gelişmelerin günümüzdeki en büyük faydası sürdürülebilir ve yaratıcı çözümler üretmek. Scania markası da sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çalışanlarına verdiği eğitimi sanal ortama taşıyarak hem maliyet hem de çevre bilinci açısından fayda sağlamayı başarıyor.

Lojistik 21.04.2021, 11:53
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Scania’dan Sanal Boya Eğitimi

SimSpray adı verilen eğitim aracı sayesinde çalışanlar sanal gerçeklik ortamında becerilerini geliştirebiliyorlar. Proje yöneticisi Andreas van der Heide, "Yeni eğitim aracından önce, çalışanlar doğrudan parçalar üzerinde pratik yaparak eğitim aldılar. Sanal eğitim sayesinde çalışanlar artık üretim sürecini etkilemeden mesafeyi, hızı ve doğru açıyı kontrol etmeyi öğrenme imkanı yakalıyorlar’’ şeklinde bilgi verdi.

Sanal gerçeklik sayesinde istenilen her zorlukta parçanın boyama durumu sanal ortamda tecrübe edilebilirken, eğitim sırasında oluşan boya israfının da önüne geçilebiliyor. Bu sayede çalışanlar boyayı doğru dozaj ve açıda uygulayabilmek için doğru hareketleri ve duruşları öğrenebiliyor. Bu eğitim sayesinde eğitim sürelerinin de kısaldığının altını çizen Andreas van der Heide kullanılan yeni teknolojinin Scania markasının sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini göstermesi açısından da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

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