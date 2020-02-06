Scania’dan otonom sürüş için önemli adım

'Santimetre düzeyinde' konumlandırma

Proje çalışmaları İsveç'teki bir otoyolda, otonom Scania araç ve iki insanlı binek otomobil ile gerçekleşti. Test sırasında Scania otonom sürüşlü araç, trafikte güvenli ve verimli bir şerit değişikliği gerçekleştirdi. Manevra, algı sensörleri verileriyle birlikte santimetre düzeyinde konumlandırmaya dayanarak yeni sistem tarafından yönetildi.

Test sonunda otonom aracın konumunun on santimetre hassasiyetle tespit edilebilmesinin mümkün olduğu görüldü. Veriler, kamyonun kamerasından, ön ve yan radarlardan elde edilen verilerin yol kenarı birimlerine monte edilen radarlarla birleştirilmesiyle elde edildi. Test çalışmaları sırasında konumlandırmaya ek olarak, sisteme araç-araç iletişimi de eklendi.