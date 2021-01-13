Scania’dan Kırkayak Teslimatı

Satışı gerçekleştiren Scania Yetkili Satıcısı Başaran Ulaşım Ağır Vasıta’nın tesislerinde düzenlenen törenle Satış Müdürü Onur Ay aracı Canlar Su Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Can ve Canlar Su Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Can’a teslim etti.

“Türkiye’de bir ilk”

Başaran Ulaşım Ağır Vasıta Satış Müdürü Onur Ay R500 8x2/4 model kamyonun Türkiye’deki ilk teslimat olduğunu belirterek “Bu aracı özel olarak ilk kez sipariş ettik. Bu aracımızla, müşterilerimizin karlılığını artırmayı, işletme giderlerinde tasarruf sağlamayı ve kesintisiz operasyonel devamlılık ile müşterilerimizi sürdürülebilir başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu aracımız sahip olduğu birçok farklı donanım ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor ve vermeye de devam edecek.” şeklinde konuştu.

Canlar Su Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Can ise “Scania firması ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine ihtiyaçlarımızı aktardık ve buna uygun olarak aracı birlikte oluşturmaya çalıştık. Su ürünleri nakliyesi ayrı bir ihtisas gerektiriyor. Bu sebeple ihtiyacımıza uygun oluşturulan bu özel Scania kamyonunun rekabette elimizi güçlendireceğine inanıyorum. Doğuş Otomotiv ve Scania markasına çözüm odaklı hizmetleri için teşekkür ederim” dedi.