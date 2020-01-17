Scania’dan İlk LNG’li Filo Teslimatı

Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu ve Scania Genel Müdürü İlhami Eksin tarafından teslim edilen araçları Acapet adına kurucu ortaklar Önder Aytekin ve İbrahim Aytekin, Havi Lojistik adına ise Ülke Müdürü Erdem Sözvar, Dağıtım Merkezi Müdürü Turgay Erözyürek, Nakliye Şefi Mete Yılmaz ve Filo Koordinatörü Hüseyin Sarp teslim aldı.

“Türkiye kamyon parkının yüzde 10’u LNG kullanacak”

Teslimat töreninde bir konuşma yapan Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu her geçen gün alternatif yakıtlı araçlara olan talebin hızla artacağını ön gördüklerini belirterek “Yakın zamanda ülkemizdeki kamyon parkında LNG’li araç oranının yüzde 10’lara çıkmasını bekliyoruz. Scania olarak CNG ve LNG yakıt kullanan araçlarımızla gerek şehri içi gerek şehirlerarası taşımacılıkta müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunuyoruz. LNG’nin önemli avantajlarından bir tanesi de yakıt tasarrufunun yanı sıra çevreci olması. Dizel yakıtlı motora göre daha sessiz olan LNG’li motor, karbondioksit salınımını da yaklaşık yüzde 10 azaltıyor. Parçacık emisyonları neredeyse tamamen ortadan kalkarken, azot oksit emisyonları da üçte bir oranında azalıyor. Bugün burada LNG’li araçlarını teslim alan Acapet ve Havi Lojistik başta olmak üzere diğer yakıt türlerine göre rekabetçi bir hale gelen alternatif yakıtlı araçlar ile hem karlı hem de çevreci bir tercih yapan firmalarımızın çoğalmasını ve bu tip yatırımların önünün açılmasını temenni ediyoruz“ şeklinde konuştu.

Soldan sağa: Scania SSH Müdürü Adnan Yücel, Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Tuzla Satış Yöneticisi Mete Mert, Acapet Kurucu Ortağı Önder Aytekin, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Acapet Kurucu Ortağı İbrahim Aytekin, Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Ülke Müdürü Per Stümer

“Çevreye verebileceğimiz zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz”

Yeni araçlarını teslim alan Acapet Kurucu Ortakları Önder Aytekin ve İbrahim Aytekin ise kurum vizyonlarını, insan sağlığına, emniyetine, güvenliğine ve çevreye verebilecekleri zararları en aza indirmek olarak çizdiklerini belirterek, bu doğrultuda hedeflerinin araç filolarını çevreye en az verecek araçlardan oluşturmak olduğunu, teslim aldıkları LNG’li Scania araçları ile bu yönde ilk adımı attıklarını söylediler.

Soldan sağa: Scania Ülke Müdürü Per Stümer, Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Havi Lojistik Ülke Müdürü Erdem Sözvar, Havi Lojistik Dağıtım Merkezi Müdürü Turgay Erözyürek,, Scania Tuzla Satış Yöneticisi Mete Mert, Havi Lojistik Nakliye Şefi Mete Yılmaz, Havi Lojistik Filo Koordinatörü Hüseyin Sarp, Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat

“Karbon ayak izimizi azaltmak istiyoruz”

Havi Lojistik yetkilileri ise her yıl yüzde 5 ile yüzde 10 arasında karbon salınımını azaltmaya çalıştıklarını, Avrupa’daki bazı dağıtım merkezlerimizde halen LNG ve CNG’li araçların kullanıldığını, bu araçlardan alınan referanslar ile Türkiye filolarında da dönüşüme başladıklarını belirttiler.