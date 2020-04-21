Scania’dan Covid-19’a Karşı Seyyar Test Laboratuvarı

Scania’nın sağladığı çekiciler, Stockholm’deki en riskli bölgelerde hizmet verecek. Olası hastaların testleri mobil merkezlerde tane yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca hastanede görev yapan sağlık personelinin de virüse yakalanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Sağlık ekipmanı tedarik desteği

Scania aynı zamanda Karolinska Üniversite Hastanesine sağlık ekipmanı temin ve lojistiğinde de destekte bulunuyor. Scania satın alma ve lojistik departmanından yaklaşık 20 uzman, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman temini konusunda nakliye, lojistik ve satın alma desteği veriyor.

Avrupalı ​​tedarikçilerden satın alınan maskeler, siperlikler, koruyucu giysiler, el spreyi ve yüzey dezenfektanı Scania araçları ile naklediliyor.