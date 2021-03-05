Scania’dan Akıllı Gözlük Teknolojisi

Covid-19 sebebiyle uzaktan çalışmanın yaygın olduğu bu dönemde Scania çalışanları çalışmalarını çevrimiçi şekilde sürdürmeye devam ediyor. Günlük çalışmalara ek olarak Zwolle'deki fabrikada personel eğitimlerinde yeni teknoloji akıllı gözlükler kullanılmaya başlandı. Akıllı Gözlükler, çevrimiçi bağlantı sırasında gözlüğü takan kişinin gördüklerini ekran üzerinden tüm katılımcıların izlemesini sağlıyor.

Akıllı gözlükler, Scania’nın yeni V8 motoru ve yeni vites kutusunun üretimine başlama aşamasında tüm personelin eğitimi için kullanıldı. Montaj ve diğer tüm detaylar üzerinde çalışılırken, katılımcılar bulundukları yerde ekran üzerinden izleme ve öğrenme fırsatı buldular. Aynı zamanda, fiziki katılımlarda olduğu gibi sorularını da sorabildiler.

Akıllı Gözlükler sayesinde uzaktan ve uygulamalı eğitimler için yaratıcı bir çözüm bulunmuş oluyor. Teknoloji konusunda öncü olan SCANIA markası Akıllı Gözlük teknolojisini kullanarak eğitimlerinde verimliliğini devam ettiriyor.