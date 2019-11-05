Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
100525
ALTIN
273.969
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4150
EURO
6.3713

Scania “Yılın Kamyonu Latin Amerika 2020”yi kazandı

Yeni nesil Scania, Latin Amerika’da “Yılın Kamyonu” seçildi. Seçim, 15 ticari araç editörü ve Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru'dan uzman gazetecilerden oluşan 23 kişilik bir jüri tarafından yapıldı. Scania’ya ödülü, Latin Amerika'daki en büyük taşımacılık fuarı Fenatran'da verildi.

Scania “Yılın Kamyonu Latin Amerika 2020”yi kazandı

Yeni nesil Scania, Latin Amerika’da “Yılın Kamyonu” seçildi. Seçim, 15 ticari araç editörü ve Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru'dan uzman gazetecilerden oluşan 23 kişilik bir jüri tarafından yapıldı. Scania’ya ödülü, Latin Amerika'daki en büyük taşımacılık fuarı Fenatran'da verildi.

05 Kasım 2019 Salı 16:54
1238 Okunma
Scania “Yılın Kamyonu Latin Amerika 2020”yi kazandı

Jüri Başkanı Marcos Villela “Yeni nesil Scania, yalnızca yakıt ekonomisinde değil, aynı zamanda nakliyat ekonomisini de artırdığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede olağanüstü olduğu için bu ödülü hak etti” şeklinde değerlendirdi.

Latin Amerika’da yılın kamyonu ödülü, son 1 yılda piyasaya sunulan kamyonlar arasından seçiliyor. Ödüllerde karayolu taşımacılığı verimliliğine katkı, teknolojik yenilik, rahatlık, güvenlik, sürüş kabiliyeti, yakıt ekonomisi, çevresel ayak izi ve toplam işletme ekonomisi gibi önemli kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor.

Yeni nesil Scania kamyonları, daha önce 2017 yılında Avrupa'da ”Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü kazanmıştı. Bu yıl ise Scania, “Yeşil Kamyon 2019” ödülüne üst üste üçüncü kez layık görüldü. Scania R 450, sınıfında en verimli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak gösterildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MNG Kargo, internet kargoculuğunu “Online Şube” ile başlatıyor
MNG Kargo, internet kargoculuğunu “Online Şube” ile başlatıyor
Tırsan, sinemanın tüm çocuklara ulaşması için destek veriyor
Tırsan, sinemanın tüm çocuklara ulaşması için destek veriyor
Türk Loydu’ndan çifte zafer
Türk Loydu’ndan çifte zafer

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim