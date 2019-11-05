Scania “Yılın Kamyonu Latin Amerika 2020”yi kazandı

Jüri Başkanı Marcos Villela “Yeni nesil Scania, yalnızca yakıt ekonomisinde değil, aynı zamanda nakliyat ekonomisini de artırdığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede olağanüstü olduğu için bu ödülü hak etti” şeklinde değerlendirdi.

Latin Amerika’da yılın kamyonu ödülü, son 1 yılda piyasaya sunulan kamyonlar arasından seçiliyor. Ödüllerde karayolu taşımacılığı verimliliğine katkı, teknolojik yenilik, rahatlık, güvenlik, sürüş kabiliyeti, yakıt ekonomisi, çevresel ayak izi ve toplam işletme ekonomisi gibi önemli kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor.

Yeni nesil Scania kamyonları, daha önce 2017 yılında Avrupa'da ”Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü kazanmıştı. Bu yıl ise Scania, “Yeşil Kamyon 2019” ödülüne üst üste üçüncü kez layık görüldü. Scania R 450, sınıfında en verimli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak gösterildi.