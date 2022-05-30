Scania “Top Team” Yarışmasının Türkiye Şampiyonu Gebze Servisi

Scania, satış sonrası servis hizmetlerinde kaliteyi arttırmak, teknisyen eğitim süreçlerini desteklemek ve motivasyonu arttırmak amacıyla Scania Türkiye’nin de dahil olduğu Top Team yarışmasının Türkiye finali, Scania Kayseri Bölgesi yetkili satıcı ve servisi Özaltın Otomotiv’de gerçekleşti.

Final öncesi Türkiye genelinde hizmet veren online teknik sınav yapıldı ve yarışma sonucunda finale kalan 5 Yetkili Servis ekibi belirlendi.

Türkiye finalinde D-Truck takım ismiyle Tuzla servisi, “Bosphorus Stars” ismiyle Gebze servisi, “Asi Kartallar” ismiyle Konya Ağır Vasıta servisi, “Başkentliler” ismiyle Çalışkan Otomotiv servisi ve “Black Sea Legend” ismiyle Erçal Otomotiv servisi yarıştı.

4 adet uygulamalı ve 1 adet teorik sınav istasyonu kurularak gerçekleşen Türkiye finalinde, parkuru tamamlayarak başarılı olan “Bosphorus Stars” ismiyle yarışan Gebze ekibi şampiyon oldu ve Slovakya’nın Bratislava şehrinde yapılacak bölgesel finallerde Scania Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

“Amaç, servis kalitesini arttırmak”

Final yarışmalarının ardından kazanan Gebze servisine kupasını veren Doğuş Otomotiv Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Onur Yereşer global yarışmalarda da aynı başarıyı beklediklerini söylerken “Günümüzde ağır ticari araç müşterileri, global bir rekabet içerisinde olduğundan dolayı çok daha bilinçli. Artık müşterilerimiz, aracın kalitesini, satış sonrası hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği ile birlikte düşünmekte. Satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin marka seçiminde giderek daha önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Servislerin hizmet, deneyim ve bilgi birikimi müşteri sadakatini sağlamaktadır. Bu da sürdürülebilir başarının anahtarıdır” şeklinde konuştu.

Yereşer, “Bugün burada finalini izlediğimiz bu yarışmanın amacı satış sonrası hizmet kalitesinde, çıtayı en üst noktaya çıkartmak. Bu da son derece yetkin servis personeli gerektirir. Scania olarak amacımız müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunarak, araçlarından maksimum hizmet almalarını sağlamak. Scania Top Team yarışması, teknolojik beceri ve ortak bir vizyon için birlikte çalışma yeteneğini geliştirerek ekip olma gerekliliğini göstermektedir. Bugün finale adını yazdıran Gebze ekibini başarılarından tebrik ediyoruz ve global yarışmada da onlardan aynı başarıyı bekliyoruz” dedi.

Türkiye Şampiyonu : “Bosphorus Stars” Gebze servisi

2007 yılından bu yana toplam 7 kez bu yarışmaya katılan Gebze servisi 6 kez şampiyonluğu elde etti. Kupalarını alırken Scania müşterilerine karşı sorumluluk hissettiklerini belirten Gebze Servisi takımı “Bizim için en önemli görev müşterilerimize en iyi hizmeti vermek” şeklinde konuştular.

Teknisyenler Ali Kolay, Burak Kolay, Yusuf Demeli, Murat Çelik, mekanik teknisyen Ferhat Emekçi ve Atölye yetkilisi Kadir Çakır’dan oluşan ekip, 21.500 metrekare açık alan, 2.500 metrekaresi atölye bölümü olmak üzere 3.500 metrekare kapalı alana sahip Gebze servisi 1995 yılından bu yana Scania araçlarına hizmet vermekte.

“Yılın Etkinliği ödüllü yarışma: Top Team”

İsveç’te ulusal bir yarışma olarak başlayan Top Team yarışması, 2013 yılında İsveç'in Sponsorluk ve Etkinlikler Derneği tarafından düzenlenen Golden Wheel ödüllerinde “Yılın Etkinliği” seçildi.

Scania'nın 1989 yıllından bu yana gerçekleştirdiği Top Team yarışmasında ulusal elemeler sonrasında birinci olan ekip, 5 uluslararası bölgesel turunda yarışıp dünya finaline gidecek 12 takım arasına girmeye çalışacaklar. Bölgesel yarışmalardan başarıyla çıkan bu 12 takım, 2023 yılında İsveç Södertalje'de düzenlenecek dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak.

Dünya finalini kazanan takım 50.000 euro, ikinci olan takım 30.000 euro, üçüncülüğü kazanan takım ise 20.000 euro para ödülü alacak.