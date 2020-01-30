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Scania S serisi isim değiştirdi

Scania tarafından 2016 yılında tanıtımı yapılan yeni nesil S serisi Scania araçlarda ticari isim değişikliği gerçekleşti. Scania ile özdeşleşen seri harfi ve beygir gücü değeri olarak R 450 gibi isimlendirme, S serisinde 580 S örneğinde olduğu gibi önce beygir gücü ardından model harfi olarak yer alacak.  Tersine adlandırma, yalnızca düz zemine sahip S kabin modellerinde gerçekleşti.

Scania S serisi isim değiştirdi

Scania tarafından 2016 yılında tanıtımı yapılan yeni nesil S serisi Scania araçlarda ticari isim değişikliği gerçekleşti. Scania ile özdeşleşen seri harfi ve beygir gücü değeri olarak R 450 gibi isimlendirme, S serisinde 580 S örneğinde olduğu gibi önce beygir gücü ardından model harfi olarak yer alacak.  Tersine adlandırma, yalnızca düz zemine sahip S kabin modellerinde gerçekleşti.

30 Ocak 2020 Perşembe 13:52
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Scania S serisi isim değiştirdi

Scania’nın Premium modeli olarak tanıtılan Yeni S serisi, uzun mesafeli sürüş konusunda lüksü, tamamen yeni bir seviyeye çıkartıyor. S kabin, sürücü ortamına, kabin içi alana, güvenliğe ve güvenilirliğe odaklanarak en üstün konfor ve tasarım için geliştirildi.

Scania S serisinde 370-730 beygir gücü arası motor seçenekleri sunuluyor. Yakıt verimlilikleriyle öne çıkan bu motor seçenekleri, geliştirilmiş enjektörler ve yanma odaları ile birlikte yeni arka dingil oranı, hem motor devrini düşürmeye hem de yakıt tüketimini yüzde 3 oranında azaltmaya katkıda bulunuyor.  

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