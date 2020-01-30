Scania S serisi isim değiştirdi

Scania’nın Premium modeli olarak tanıtılan Yeni S serisi, uzun mesafeli sürüş konusunda lüksü, tamamen yeni bir seviyeye çıkartıyor. S kabin, sürücü ortamına, kabin içi alana, güvenliğe ve güvenilirliğe odaklanarak en üstün konfor ve tasarım için geliştirildi.

Scania S serisinde 370-730 beygir gücü arası motor seçenekleri sunuluyor. Yakıt verimlilikleriyle öne çıkan bu motor seçenekleri, geliştirilmiş enjektörler ve yanma odaları ile birlikte yeni arka dingil oranı, hem motor devrini düşürmeye hem de yakıt tüketimini yüzde 3 oranında azaltmaya katkıda bulunuyor.