Scania, Otonom Test Sürüşü İçin Tam Onay Aldı

İlk etapta, 2021 yılı Şubat ayında Scania'nın ana üretim merkezi Södertälje'den 70 kilometre güneyde yer alan Nyköping şehri arasındaki otoyolun bir bölümünde üç otonom kamyon çalıştırma izni alan Scania, elde ettiği başarıyla testlerin mesafesini ve parametrelerin genişlemesini sağladı. Scania otonom araçlar, Södertälje ile yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Jönköping şehri arasındaki yerel ve ulusal her türlü yolu kullanabilecek.

Scania yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre toplam 3 araç, çıkış kapısından varış noktasına kadar otonom olarak ilerleyecek. Bu testler sırasında direksiyonda sistemi izleyen bir sürücü bulunacak ancak acil durumlar dışında müdahale etmeyecek. Araçlar karayolunda azami hız sınırı olan 80 km/s hıza çıkabilecek.

Testlerden toplanan verilerin Scania'nın otonom araçlarla karşılaşabilecek olası en geniş senaryo yelpazesini ele almak için geliştirilmesi planlanıyor. Böylelikle Avrupa'nın diğer bölgelerinde de daha fazla operasyona başlanması amaçlanıyor.

Scania, otonom sürüş geliştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılında dünyanın ilk tam ölçekli otonom araç operasyonlarına Singapur limanında başlamıştı. 4 adet Scania kamyondan oluşan çalışmalarda otonom araçlarla Singapur’daki liman terminalleri arasında konteyner taşımacılığı yapıldı.