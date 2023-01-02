Scania'nın elektrikli kamyonu İsveç madenlerinde operasyonlara başladı

Madencilik sektöründe türünün ilk örneği olan Scania elektrikli kamyonun yük dahil toplam ağırlığı 49 ton. Scania ve LKAB, daha yüksek bir sürdürülebilirlik düzeyine ulaşmak için güçlerini birleştirdi. İki firma, bu iş birliğini geleceğe ve sürdürülebilir ulaşıma doğru bir adım olarak görüyor.

Dünyanın sürdürülebilir madencilik şirketlerinden birisi olma hedefindeki LKAB, güvenli, üretken ve karbon emisyonsuz bir demir-çelik endüstrisinde öncü olmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda planlamalarını madenlerdeki demir cevherinden başlayarak, taşımacılık faaliyetlerini içerecek şekilde yapıyor.

LKAB tarafından kullanılan Scania P25, P kabin tipi olup 25 rakamı 201-250KW anlamına gelmektedir. Scania P25’te 2 tip batarya kapasite seçeneği bulunuyor. 5 hücreli Lityum iyon pil 165 kWh, 9 hücreli Lityum iyon pil ise 300 kWh kapasiteye sahiptir. Aracın motor gücü sürekli kullanımda 230 kW (310 HP) olup, güç istendiği durumlarda anlık olarak 295 kW (400 HP) güce çıkabilmektedir.