Scania Kullanıcılarından “Servis Paketleri”ne Büyük İlgi

Yeni Scania araçlarını kapsayan farklı alternatiflerdeki servis paketleri, Scania aracının performansını ilk günkü gibi korumayı amaçlıyor.

Scania Profesyonellerinin tercihi Scania Servis Paketleri

2022 yılı Eylül ayı itibariyle satışı gerçekleşen tüm Scania araçları, servis paketi anlaşmaları ile teslim edildi. Tüm araçlarda Plus paket standart olarak verilirken, kullanıcıların en çok tercih ettiği servis paketi yüzde 51 ile Scania Profesyonel paket oldu. 2022 yılında satılan her 2 araçtan 1 tanesi profesyonel servis paketli tercih edilmiş oldu.

Yeni araçlar için Scania Plus, Scania Profesyonel, Scania Profesyonel Ekstra, Scania Premi­um ve Scania Premium Ekstra servis paketlerinde, uzman servis personeli, orijinal yedek parça ve Scania Oil kullanımı sayesinde serviste kalma süreleri kısalırken, işletme maliyetlerinde de tasarruf sağlanıyor.

Scania araç ile birlikte herhangi ekstra bir ücret ödenmeden aktif hale gelen Scania Plus servis paketi sayesinde 4 yıla kadar kullanılmak üzere ilk 5 adet periyodik bakım, istenilen Scania Yetkili Servisinde ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Ayrıca ilk 1 yıl boyunca da araç garantisinden faydalanma imkânı sağlanıyor.

Araç bakım kapsamını genişletmek isteyenler müşteriler için Profesyonel ve Premium Paket olarak 2 farklı servis paketi alternatifi daha sunuluyor.

Scania Profesyonel paketinde 4 yıla kadar ilk 5 adet periyodik bakım, ayrıca ilk 1 yıl boyunca da araç garantisinden faydalanma imkânı sağlanıyor. Bunlara ek olarak maksimum 2 yıl boyunca motor, şanzıman ve yürüyen aksam parçalarında ek bir bedel ödemeden olası onarımların yapılması güvence altına alınmış oluyor. Scania Profesyonel Ekstra paketinde ise bu hizmet maksimum 3 yıla uzuyor. Arıza, Profesyonel paket kapsamındaysa yurtdışı ve yurtiçi yol yardım hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.

Scania Premium paketi 4 yıla kadar 5 adet periyodik bakım, 1 yıl tam garanti, artı 2 yıl Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımı ve diğer mekanik aksam onarımını kapsıyor. Scania Premium Ekstra’da ise otor, şanzıman, yürüyen aksam onarımı ve diğer mekanik aksam onarımı 3 yıla kadar uzuyor. Premium kapsamındaki bütün onarımlarda yol yardım hizmeti ücretsizdir.

Scania’nın, kullanıcılarına sunduğu avantajlı servis paketleri, Türkiye geneline yayılmış Scania servislerinin hepsinde geçerli. Scania orijinal parça ve Scania Oil ile periyodik bakımları gerçekleşen araçların bakım maliyetleri zaman içinde gelebilecek herhangi bir fiyat artışından etkilenmiyor.