Scania Kesintisiz Operasyon için Orijinal Yedek Parça ve Yetkili Servis hizmeti Öneriyor

Bir motorun verimli şekilde çalışabilmesi için en gerekli parçalar arasında yer alan hava filtresi, tozun tahribatına karşı motoru maksimum seviyede korur. Scania hava filtreleri, ihtiyacınız olduğunda motorunuzun tüm gücüne sahip olduğunuzdan emin olmak için dakikada yüksek hacimde havayı işlemek için tasarlanmıştır.

Scania Hava Filtresinin 0,09’luk koruma farkı, motorunuzu yaklaşık yarım kiloluk tozdan korur.

Scania hava filtreleri havayı yüzde 99,9 oranında temizler. Örnek vermek gerekirse, ortalama 70 km/saat hız ile 300 000 km yol kat eden bir aracın motoru 4 bin 285 saat çalışmaktadır, bu da 2.040.000 metreküp temizlenecek hava miktarı demektir. Sadece yüzde 0.09’luk koruma farkı ile yaklaşık olarak 430 gram yani yaklaşık yarım kilo toz filtreden geçerek doğrudan motora girer.

Scania araçları için özel olarak geliştirilen hava filtrelerinin kullanılması, üstün yakıt ekonomisi ve uzun motor hizmet ömrü sağlar. Aynı zamanda Scania hava filtresinin kullanılması; yataklar, pistonlar ve silindir gömlekleri gibi yeni motor yedek parçalarına olan ihtiyacı azaltır. Markasız orijinal olmayan bir hava filtresi, önemli ölçüde daha az toz taşıma kapasitesi ile yakıt tüketiminin artmasına neden olur.

Orijinal olmayan hava filtresinin filtre tutucudaki konumunu sabitlemek için destek halkası yoktur ve tutucu ile filtre arasında sızıntı riski artar. Oysa patentli contalara sahip Scania hava filtresi filtreden temiz olmayan havanın geçmemesini sağlar.

Orijinal yakıt filtresi verim ve güvenlik sağlar

Scania yakıt filtreleri ise motorların güç çıkışı üzerinde herhangi bir etkisi olmadan büyük miktarda yakıtı filtrelemek için tasarlanmış ve test edilmiştir. Birçok araç bakım aralıklarında yaklaşık 70.000 km yol kat etmektedir. Ortalama 30lt/100km yakıt tüketimi, 21.000 litre yakıtın filtrelenmesi gerektiği anlamına gelir. Scania yakıt filtresi, yakıt içerisindeki partikülleri de çok iyi bir şekilde filtreler ve bu sayede motoru ciddi hasarlardan korur, enjektörler gibi hassas bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır.

Scania disk ve balataları da maksimum güvenlik için özel olarak geliştirilmiştir. Uzun ömürlü, yüksek ısıya dayanıklı ve çatlama yapmayan diskler ve araca özel olarak dizayn edilip üretilmiş balatalar yüksek fren kapasitesi sağlamaktadır.

Araçlardaki bir diğer önemli bileşen de motor yağı olarak öne çıkmaktadır. Yağ kalitesi önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Scania, 20 yıllık test ve geliştirme çalışmaları sonunda sunduğu Scania Oil ile aracın kullanım ömrü boyunca yağın kalitesini garanti eder. Scania Oil Scania tarafından yalnızca Scania motorlar için üretilmiştir. Motor, şanzıman ve diferansiyel parçalarında aşınmayı önler ve uzun ömürlülüğü destekler. Uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlarız.

Bakım Anlaşması ile avantajlı servis hizmeti

Scania, Satış Sonrası Servis Hizmetleri’nde sunduğu ‘Bakım Anlaşması’ ile müşterilerine birçok avantaj sağlıyor. Satın alınan bakım anlaşması sayesinde Scania kullanıcıları, muhtemel fiyat artışından etkilenmeyerek maliyetlerini önceden hesaplayabilir. Taksitli ödeme imkânı da bulunan Bakım Anlaşması’nda araç satıldığında kullanılmayan bakımlar ilgili belgelerin ibrazı durumunda devredilebilir ya da bakım tutarı da geri alınabilir. Scania yetkili servislerinde yapılan Scania standartlarında periyodik bakımlar sayesinde aynı zamanda aracın ikinci el değeri de korunmuş olur.

Satış sonrasında sunulan hizmetler konusunda en çok önem verilen konulardan biri de yol yardım hizmetleridir. Scania, Türkiye geneline yayılmış yetkili servis noktaları, acil yol yardım araçları ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi ile müşterilerinin ihtiyaç halinde rahatlıkla ulaşabildiği bir yapılanma ile hizmet vermektedir.

Satış sonrasında sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi almak için Scania’nın yeni video serisine Scania Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.