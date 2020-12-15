SCANIA Kasım Ayında da Lider

Ocak-Kasım dönemi gerçekleşen 13.410 adetlik satıştan 1.014 adedini gerçekleştiren Scania toplamda yüzde 7,6’lık Pazar payına ulaşmış oldu.

Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Pazar bir önceki yıla göre yüzde 126 büyüme gösterirken aynı dönem içinde Scania’nın, yüzde 163 oranındaki artış ile pazarın üstünde büyüme gerçekleştirdiğini iletti.

Yurtiçi Müşterisine Özel Çekici “ANATOLIA”

Scania Türkiye Ürün Birim Yöneticisi Cem Güney Özdemir, 2020 model yılı araçlarında tanıtılan Style, Dynamic ve Dream paketlerinin yanı sıra 2021 model yılı araçlarda yurtiçi müşterilere özel ‘’Anatolia’’ paketini devreye alacakları bilgisini paylaştı.

Aracın genel özelliklerini anlatan Özdemir ‘’Anatolia donanım paketi ile öncelikli olarak kendi araçlarına sahip olan yurtiçi müşterilerimizi hedefliyoruz. Mevsimsel ve bölgesel olarak değişiklik gösterebilen yük, yol ve yükleme şartlarına uygun olan aracı ulaşılabilir fiyatla müşterilerimize sunmayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anatolia donanım paketinde müşterilere sunulacak aracın R885 yüksek mukavemetli diferansiyel ile gerektiğinde kısa süreli yol dışı kullanıma da imkan vereceğini belirten Özdemir, çelik ve 40 mm çıkıntılı üç parçalı tamponun ise estetik görüntüsünün yanında dayanıklılık sağlayacağını da ekledi.

Scania Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Volkan Kahya “Anatolia” donanım paketinin Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri isteklerinin analiz edilerek müşterilerle beraber terzi usulü üretildiğini belirterek, farklı iş gruplarına hitap eden Anatolia donanım paketinin bu özelliği nedeniyle ileride 2.el satışlarında da yoğun talep göreceğinin altını çizdi.

Teslimatlar Devam Ediyor

Scania bayileri yıl boyunca ses getiren teslimatlarına Kasım ayında da devam ederek Boytrans, Derin Tarım ve Süt Ürünleri, Evolog ve Ulu Uluslararası Nak. gibi sektörde tanınmış firmalara teslimatlar gerçekleştirdiler.