Scania, Karşılaştırmalı Testlerde En Yüksek Puanları Topladı

The 1000 Punkte Test ve European Truck Challange ağır ticari araçlar için uzun zamandır düzenlenen karşılaştırmalı test sürüşleri arasında yer alıyor. Scania, 540 S ile katıldığı bu mücadeleden en yüksek puanla ayrıldı.

Almanya haricinde Avrupa’nın diğer ülkelerinden de uzman gazetecilerin katılımı ile Alman ekonomi ve ticari araç dergileri tarafından düzenlenen test sürüşlerinde sürücü ortamı, uyku konforu ve gürültü seviyeleri gibi kabine ilişkin özelliklerin yanı sıra yol tutuşu, vites değiştirme ve servis kolaylığı gibi diğer başlıklar da değerlendiriliyor.

Ayrıca, Avrupalı ağır ticari araç markalarının davet edildiği karşılaştırmalı test sürüşü etkinliğinde, gerçek yakıt tüketimini en yüksek doğrulukla onaylamak için kalibre edilmiş yakıt ölçüm ekipmanları ile donatılmış çekiciler, farklı yol koşullarında 300 km'den fazla yol kat ediyor. Scania bu testlerde en yüksek ortalama hız ile en düşük yakıt tüketimi değerine ulaşarak topladığı yüksek puanlarla sektöründeki öncü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.