Scania, İklim Taahhüdüne katıldı

Bu taahhüt ile Scania, Uluslararası Paris İklim Anlaşmasının 2050 yılı sıfır karbon emisyonu hedeflerine 10 yıl kadar önce 2040 yılı itibari ile geçiş yapmayı planlayan şirketlerden biri haline geldi.

Diğer katılımcılarla birlikte iklim taahhüdünde yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Scania Başkanı ve CEO'su Christian Levin, “Scania, geniş kapsamlı iklim hedefleri belirledi ve iklim değişikliğiyle mücadele için gereken eylemi gerçekleştirmek üzere benzer düşünen şirketlerle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Emisyonları nasıl azaltacağımızı biliyoruz ve gerekli teknolojiye sahibiz. Sektördeki diğer şirketleri de sürdürülebilir bir ulaşım sistemine erişmek adına diğer paydaşlarla birlikte bizi takip etmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

‘İklim Taahhüdüne’ bağlılık, Scania'nın üç eylem ilkesini kabul ettiği anlamına geliyor.

Bu eylemler; ‘Sera gazı emisyonlarının düzenli ölçümü ve raporlanması ‘, ‘Verimliliği arttırma, yenilenebilir enerji, malzeme azaltımı ve diğer karbon emisyonunu ortadan kaldırma stratejileri dahil olmak üzere iş değişiklikleri ve yenilikler yoluyla Paris Anlaşması ile uyumlu karbondan arındırma stratejilerini uygulama’, ‘2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için kalan emisyonları ölçülebilir, gerçek, kalıcı ve sosyal açıdan faydalı denkleştirmelerle etkisiz hale getirme ’.