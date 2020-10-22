banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Scania Hibrit Kamyonu Güneşten Şarj Edecek

Scania plug-in hibrit kamyona güç sağlamak için güneş pili kaplı bir treyler geliştirilmesine destek veriyor. İlk testler, İsveç'te yüzde 5-10 ve güneşli güney İspanya'da bu miktarın iki katı olası yakıt tasarrufu sağladığını gösterdi.

Lojistik 22.10.2020, 14:19
3
Scania Hibrit Kamyonu Güneşten Şarj Edecek

Proje kapsamında, İsveçli nakliye firması Ernst Express tarafından yanları ve çatısı 140 metrekarelik toplam alanı olan 18 metre uzunluğunda güneş pili kaplı bir treyler çalıştırılacak. İsveç'te güneş panellerinin yılda toplam 14.000 kWh üretmesi bekleniyor.

İsveç'te yüzde 10'a varan yakıt tasarrufu

Bir ön çalışmada, İsveç'in ortasındaki operasyonlar simüle edilerek yüzde 5-10 potansiyel yakıt tasarrufuna ulaşıldı. İsveç'te ilkbahardan sonbahara kadar enerji üretmeye yetecek kadar güneş ışığı olurken, yılın geri kalanında yetersiz oluyor. Buna karşılık, güney İspanya, yüzde 80 daha fazla güneş ışığı oranına sahip olmasıyla sağlanan yakıt tasarrufu da buna paralel olarak artıyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3