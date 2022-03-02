Scania, Geleceğe Yatırım Yapıyor

Scania, araştırma ve geliştirme operasyonlarının bir parçası olarak geleceğin araçlarının test edilip sürüleceği yeni bir test parkuru için yatırım planını devreye alıyor.

Scania’nın üretim tesislerinin bulunduğu Södertälje'yede gerçekleşecek bu yatırım ile ağır vasıtaların elektrifikasyonu ve zaman içinde otonom araçlardaki yeni teknolojilere öncülük etmeyi hedefliyor.

Scania, geleceğe yönelik yatırımları kapsamında kısa süre önce yeni bir metal döküm üretim tesisini tamamladı. Aynı zamanda yine Södertälje'de bulunan akü montajı için yeni bir binanın çalışmalarına başladı. Son olarak ise yaklaşık 975 milyon SEK'lik (İsveç Kronu) yatırım ile yeni bir test pisti inşa ederken mevcut pistleri de genişletecek. Projelerin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

Scania, pil laboratuvarı ile elektrifikasyona öncülük etmek istiyor

Scania, İsveç'in Södertälje kentindeki araştırma ve geliştirme tesislerinde yeni bir pil laboratuvarına 15,5 milyon Euro'luk bir yatırım yaptı. Laboratuvar, pil hücreleri, modüller ve paketler için 250 metrekarelik üç test salonu içeriyor. Aynı zamanda laboratuvarda test numunesi hazırlama tesisleri de yer alıyor.

Laboratuvar öncelikle -40°C ila 70°C arasında değişen iklim koşullarında pil performansına ve kullanım ömrü değerlendirmesine odaklanıyor. Scania mühendisleri, pil ömrünü ve müşteri ihtiyaçlarını optimize etmede özel kullanım için örneğin sıcaklık ayar noktası, şarj durumu penceresi ve şarj gücü profili ile ilgili olarak pil için en iyi çalışma koşullarını incelemeyi ve belirlemeyi amaçlıyor.