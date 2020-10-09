Scania, Eylül Satışlarında Lider

“Yılsonu hedefimizi yukarı taşıdık”

Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat Haziran ayından itibaren yeni normal dönem olarak tanımlanan süreçte, Türkiye’nin sektöründe önde gelen birçok firması ile işbirlikleri geliştirdiklerini belirterek “Müşterilerimize finansal çözüm olarak sunduğumuz kredi ve kasko kampanyalarının da desteği ile Scania, ilk 9 ayda en çok tercih edilen markalar arasına girdi. Eylül ayı bizim için oldukça başarılı geçti ve gerçekleştirdiğimiz 287 adetlik satış ile ithal ağır ticari araç segmentini ilk 9 ayın sonunda lider olarak tamamladık.’’ Marka olarak en büyük hedeflerinin müşterilerinin tümüyle işlerine odaklanmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Canbulat, ‘’Sunduğumuz bakım anlaşması, Scania Kasko ve diğer paketler ile müşterilerimizin alımı takip eden 3 yıllık sürede tamamen işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz takip ettiğimiz diğer projeler ile bu ivmeyi sene sonuna kadar devam ettirip, hepimiz için yeni tecrübeler barındıran 2020 senesini başarılı bir şekilde geride bırakmak.’’ şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Scania, düşük işletme maliyetleri ve uzun kullanım ömrü ile müşterilerine çözüm ortağı olurken, yüksek ikinci el değeriyle de bir yatırım ürünü haline geliyor. Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Scania, geniş yetkili servis ağı ile her zaman müşterilerinin yanında oluyor.