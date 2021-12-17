Scania Deniz Motorları Performans ve Tasarrufu Bir arada Sunuyor

Scania deniz motorları balıkçı tekneleri, yolcu feribotu, pilot bot, ticari gezi tekneleri, askeri çıkarma botu, gümrük ve sahil güvenlik amaçlı kullanılan devriye botları gibi birçok deniz aracından kullanılabiliyor. Ana makina olarak feribotlarda, açık denizde çalışan balıkçı gemilerinde ve römorkörlerde kullanılırken, yardımcı makine olarak ise jeneratör, su pompası, yangın söndürme tertibatlarında ağır hizmet tipi takviye amaçlı kullanımlara mükemmel uyum sağlamaktadır.

“Denizcilik önem kazandı”

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu, pandemi ile başlayan bireysel yaşam alanı isteklerinde denizlerin de büyük pay aldığını belirterek “Hibrit çalışma sistemleri yaygınlaştıkça insanlar tedbir amaçlı olarak kalabalık bölgelerden uzaklaşarak daha izole yaşam alanlarını tercih etmeye başladı. Denizler de bu alternatiflerden birtanesi oldu ve bireysel tekne satışları gözle görülür bir şekilde arttı. Ayrıca gemi inşaasında önemli bir tecrübeye sahip ülkemizde 2022 yılı içerisinde denizcilik sektöründe devam eden projelere ilave olarak yeni gemilerin de inşasına başlandı. Ayrıca yapımı tamamlanan birçok tekne yurt dışına ihraç edildi. Bu nedenle de denizcilik sektöründe ihraç pazarı gelişti diyebiliriz” şeklinde değerlendirdi.

Scania deniz motorlarının yeni modelleri ile uluslararası egzoz emisyon kurallarını karşıladığını hatırlatan Tuzcuoğlu, “Scania deniz motorlarının emisyon kurallarına uyması, ihracat için yapılacak olan projelerde de tercih edilmesini sağlamaktadır. Scania olarak deniz ulaşımından, lojistik hizmetlere kadar Türkiye denizlerinde çalışan tüm firmalara çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.

Scania deniz motorları yakit tüketiminde rakipsiz

Scania deniz motorlarında kullanılan XPI yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle silindirlere daha kısa zamanda yüksek basınçlı yakıt gönderilerek daha fazla güç elde edilerek yüksek performans ve rakipsiz yakıt verimliliği sağlanıyor.

Scania deniz motorları Uzun bakım aralığı, kolay yedek parça bulunabilirliği sayesinde müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Motorların yedek parça bulunabilirliğinin yüksek olması, bakım aralıklarının uzun olması, tek teknisyen ile bakım yapılması ve operasyon verimliliğinin yüksek olması motorların tercih edilmesini öne çıkarmaktadır.