Scania, Bauma’da Yeni Motor Platformunu Tanıttı

On yıllık inovasyon ve mühendislik çalışmalarının ardından hazırlanan yeni motor platformu, daha fazla tork, daha fazla güç ve yüzde 50'ye kadar daha uzun temel motor ömrü ile şimdiye kadarki en yakıt verimli motor olarak öne çıkıyor.

“Scania,motor teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürüyor”

Scania’nın motor teknolojileri konusundaki öncülüğünün tüm sektör tarafından kabul edildiğini belirten Scania Engines Marka Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu, “Bauma’da sergilenen yeni motor platformu bu çalışmaların bir örneğini teşkil ediyor. Yeni platform, müşterilerimizin alışık olduğu performans ve güvenilirliğin yanı sıra daha düşük karbon emisyonu da sağlıyor. Ayrıca biyodizel karışımları ve HVO ile uyumlu olması ile de dikkat çekiyor. Bu motorları Türkiye pazarında da müşterilerimiz için satışa sunacağız” şeklinde konuştu.

“Bakım süreleri arttı”

Yeni motor platformu, en son teknoloji kullanılarak oluşturulurken, operasyonel devamlılığa önem verildi. Bakım aralıkları 25 bin saate ulaştı. Yeni tasarım özelliklerinden bazıları arasında daha hassas soğutma, daha sağlam bir motor bloğu ve silindir kapağı ve optimum vites gücüne sahip daha sağlam bir motor şanzımanı yer alıyor.

Gelişmiş gaz değişim sistemi, azaltılmış iç sürtünme ve artan turboşarj verimliliği, yakıt verimliliği üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. 13 litrelik motor için bu, aynı güç çıkışında mevcut motorlara kıyasla yakıt tüketiminde yüzde 7’ye varan iyileşme anlamına geliyor.

13 litrelik motor, 368 kW ile 450 kW arasında bir güç aralığına sahip ve mevcut motorlara göre yüzde 11'e kadar daha fazla güç ve yüzde 21 daha fazla tork sunuyor. 11 litrelik motor ise 202 kW ile 368 kW arasında bir güç aralığına sahip.