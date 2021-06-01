Scania 770 S, Alanında Uzman Gazetecilerden Tam Not Aldı

Testler sırasında 770 beygir gücündeki motora sahip 770 S modeli, 40 ton yüklü halde saatte 85 kilometre hıza sadece 33,5 saniyede ulaştı. Sessiz çalışan yüksek sürüş performansına ve düşük yakıt tüketimine sahip sekiz silindirli motor gazeteciler tarafından “Beklendiği şekilde hızlı ve konforlu” olarak betimlendi. Test sürüşünün gerçekleştiği 343 kilometrelik güzergahta aracın ortalama hızı saatte 81 km/s olarak gerçekleşti ve yüksek ortalama hıza rağmen testler sırasında ölçümlenen yakıt tüketimi büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Kabinde Ev Konforu!

Scania 770 S’in kabin performansının da değerlendirildiği test sürüşünde, premium deri ve dönebilen yolcu koltuğu, yatak kısmındaki düz ekran TV ile günün sonunda testi gerçekleştirenlere kabinde adeta bir oturma odası hissi yaşattığı belirtildi. Test sırasında kabin içindeki yalıtımın başarısına da özellikle vurgu yapıldı.

Geleneksel olarak Scania kabin içinde her zaman kullanılan yüksek kaliteli malzeme ve mükemmel işçilik test editörleri tarafından da örnek niteliğinde gösterilerek övgüye değer bulunurken, 207 cm’lik kabin yüksekliği ve dinlenme alanındaki yatak konforuna da özellikle değinildi.

Yolcu için katlanır masa, kabin içerisinde yeterli sayıda bulunan bardak tutucu, sağ ve sol tarafta bulunan prizler, yatak kısmında USB girişleri, sürücü bölümünde üst spot ışıklar ve yatak kısmında spot kırmızı gece ışıkları gibi konfor detayları da test sırasında öne çıkan özelliklerden oldu.