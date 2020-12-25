SCANIA 2040’a Kadar Fosil Yakıtı Bırakacak

Avrupalı kamyon üreticileri, yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda 2050 yılında sıfır karbonlu bir dünyaya ulaşabilmek için 2040 yılına kadar satılan tüm yeni kamyonların fosil yakıtsız olması gerektiği sonucuna ulaştılar. Bu sonuç doğrultusunda Scania’nın da üyesi olduğu Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı için izlenebilecek yolların oluşturulabilmesi amacıyla Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarıyla güçlerini birleştirdi. Bu güç birliğinin yaptığı ortak açıklamada; fosil yakıtsız araçlar için uygun altyapının oluşturulması, karbon ve enerji içeriğini temel alan yeni bir vergilendirme sisteminin gerekliliği gibi konulara değinilirken sıfır karbona hızlı bir geçiş yapabilmek için mevcut tüm çözümlerin birleştirilerek bugün harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

ACEA Ticari Taşıtlar Kurulu Başkanı ve Scania CEO’su Henrik Henriksson konu ile ilgili olarak “İklim değişikliği, çağımızın en temel mücadelesi. Aynı zamanda, COVID-19 salgını; gıda, ilaç ve diğer temel ürünlerin ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için karayolu taşımacılığı ve lojistiğin oynadığı kritik rolü bizlere gösterdi. Karayolu yük taşımacılığı bu rolü sürdürecekse fosil yakıtlardan olabildiğince çabuk uzaklaşmalıyız. Biz bunu gerçekleştirmeye hazırız; ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bunu başarabilmemiz için diğer paydaşlara ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

Bu amaçlar temelinde sıfır karbon salınımına geçişi hızlandırabilmek için bugün binlerce uzman, Scania bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte. Yalnızca karbon salınımını azaltmakla kalmayacak olan elektrikli araçlar, aynı zamanda hava kalitesini de iyileştirerek insan sağlığına katkıda bulunacak.