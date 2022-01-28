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Scania, 2021 Yılında da Hız Kesmedi

Scania, 2021 yılında global pazarda kamyon ve otobüs satışlarını yüzde 25 artırarak 90.400 adede yükseltti. Çekici ve kamyon satışları yüzde 28 artarak 85.900 adede ulaştı. 2020 yılında 66.900 adetlik satış gerçekleştirmişti. Türkiye pazarında ise Scania, çekici ve kamyon satışlarını geçen yıla göre %89 oranında artış ile 2.192 adet satış gerçekleştirdi.

Lojistik 28.01.2022, 16:50
Scania, 2021 Yılında da Hız Kesmedi

TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) tarafından açıklanan rapora göre Türkiye’de ise 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 25.908 oldu. Çekici satışları, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 60 oranında artarak 17.537 adet olurken kamyon satışları da yüzde 61 oranında artarak 8.371 adet olarak gerçekleşti.

Scania en çok tercih edilen ithal marka!

Scania, TAID tarafından yayınlanan rapora göre; 2021 yılını 53 adedi kamyon, 2 bin 139 adedi çekici olmak üzere toplamda 2 bin 192 adetlik satış ve yüzde 8.5 pazar payı ile tamamladı. İthal çekici pazarında yüzde 25.3’lük pazar payı ile Türkiye de en çok tercih edilen marka olan Scania, 130. yaşını kutladığı bu yılda toplam pazarda ise 3. olarak yer aldı.

“Ağır Ticari Araç Pazarı, büyüme yıllarına geçti”

Türkiye ağır ticari araç pazarının geçtiğimiz 10 yıllık ortalamasının yaklaşık 25 bin adet civarında olduğunu belirten Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, “2015 yılından bu yana ağır ticari araç pazarında ötelenen bir talep vardı. Bu taleplerin son 2 yıldır pazara yansıması ile 2020’nin ardından 2021 yılını da artışla kapatıyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Scania olarak 2021 yılını başarıyla tamamladıklarını belirten Senyücel “2021 yılında Scania tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü seri üretime sahip 770 beygir gücündeki çekicimizin ilk teslimatını gerçekleştirdik. Marka olarak, üst üste beşinci kez "Yeşil Kamyon" ödülüne layık görüldük. Geçtiğimiz yıl global çapta bizim için büyük önem taşıyan bir imzayı daha attık ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt eden ‘İklim Taahhüdü’ne imza atarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı bir adım daha öne taşıdık. Avrupa da uzman gazetecilerin katılımı ile Alman ekonomi ve ticari araç dergileri tarafından düzenlenen karşılaştırmalı test sürüşlerinde Scania, en yüksek ortalama hız ile en düşük yakıt tüketimi değerine ulaşarak topladığı yüksek puanlarla sektöründeki öncü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.”

“2022 yılından Scania olarak umutluyuz”

2022 yılı beklenti ve hedeflerini de açıklayan Tolga Senyücel “Üretim planlarını sekteye uğratan çip ve diğer materyaller konusunda yaşanan tedarik sıkıntısına özellikle 2022 yılının ikinci yarısında çözümler üretilebileceği ve bu sorunun ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. 2022 yılında da satış sonrası hizmetlerde çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Müşterilerimiz tüm araçlarımız için sunacağımız “Scania Plus” paketi ile 4 yıla kadar standart bakım anlaşmasından faydalanabilecekler. “Scania Profesyonel” ve “Scania Premium” paketleri ile motor, şanzıman, yürüyen aksam ve diğer tüm onarımlar için 4 yıla kadar kendilerini güvence altına alıp, sadece yapmakta oldukları işe odaklanabilecekler” dedi.

Scania olarak 2022 yılı hedefimiz yüksek kalitedeki ürünlerimizi, yüksek hizmet kalitesi ile birleştirerek müşterilerimizin yanında olmaya ve işlerine uygun çözümler sunmaya devam etmektir.” şeklinde konuştu.

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