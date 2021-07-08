Saygınlar Lojistik'ten Özbekistan'a nakliye hizmeti!

Gerek güçlü tarihi geçmişi gerekse de stratejik konumu ile ticari alanda büyük bir gelişmişliğe sahip olan Özbekistan nakliye alanında da pek çok ülkeye karşın daha büyük bir pazar payına sahiptir.

Bu önemli ve stratejik ülkeye düzenlenen uluslararası nakliyat hizmeti sunan firmalar arasında güçlü altyapısı, sahip olduğu müşteri memnuniyeti ve profesyonel hizmet anlayışı ile sektöründe ön plana çıkan Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, bünyelerinde bulunan Özbekistan Nakliyat hizmetleri ile hem frigo hem de parsel taşımacılıkta kalitenin adresi konumunda yer almaktadır. Saygınlar Lojistik Tır firmaları arasında güvenilir, sorumluluk sahibi şirkettir.

Özbekistan Parsiyel Taşımacılık Hizmeti Nedir?

Parsiyel taşımacılık, kişilerin veya firmaların kendilerine özel olan ürünlerinin bir tır içerisinde, başka herhangi bir ürünle temas etmeden taşınmasına denilmektedir. Parsel taşımacılık sayesinde ürünler, direkt olarak sahiplerine ulaşırken, diğer ürünlerden gelebilecek koku, renk, su teması gibi etkenlerden tamamen uzak kalmaktadır.

Taşımacılık alanında oldukça önemli bir paya sahip olan parsel taşımacılık hizmetinde de profesyonel bir hizmet sunan Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, bünyelerinde yer alan Özbekistan Parsiyel hizmeti ile müşterilerinin ihtiyaçlarını profesyonel olarak karşılamaktadır.

Özbekistan Frigo Hizmeti Nedir?

Üretimi itibariyle piyasada satışa sunulana kadar tüm üretim aşamalarında soğuk ortamlarda muhafaza edilmesi gereken ürünlere soğuk zincir hattı ürünleri adı verilmektedir. Bu ürünlerin fabrikalarda depolandıktan sonra satışa sunulmadan önceki nakliye işlemleri soğuk tırlar ile gerçekleştirilmekte olup ürünün taşınma mesafesi arttıkça bu işlemler daha büyük dikkat ve titizlik gerektirmektedir.

Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik bünyelerinde yer alan Özbekistan Frigo hizmetleri ile uzun mesafe taşımacılıkta dahi ürünlerin istenilen sıcaklık ve nem koşullarında profesyonel olarak nakliyesini sağlamaktadır. Firma, profesyonel hizmetleri sayesinde ürünler üzerinde herhangi bir sorun oluşmadan teslimlerini sağlarken bu konuda müşterilerinin en büyük yardımcıları olmaktadır. Yaş meyve – sebze, ilaç, hammadde gibi ürünleri termo derecesinde taşıması sağlanır.

Uygun Fiyatlı Üst Düzey Kalitede Özbekistan Nakliye Hizmetleri

Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik bünyelerinde yer verdiği uluslararası nakliye hizmetlerinde, hizmet bedellerini;

Ürün cinsi,

Ürün miktarı,

Ürün toplam ağırlığı,

Ürün taşınacağı mesafe,

Ürün taşımacılığında hangi yöntemin kullanılacağı gibi temel prensiplerle müşterilerine özel fiyat belirlerken;

Gerek güçlü altyapıları gerekse de alanında uzman kadrosu ile uluslararası piyasada profesyonel hizmetin adresi konumunda yer almaktadır. Gerek nakliye, gerek parsel gerekse de frigo taşımacılıkta hizmetlerini büyük bir titizlik ve dikkatle sürdüren firma, pazar paylarını da her geçen gün büyütmeye devam etmektedir.