Saygınlar Lojistik'ten Kazakistan'a karayolu ile taşımacılık hizmeti

Kazakistan ekonomik olarak Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler arasında en güçlülerden birisidir. Ekonomisinin temelleri tarıma, hayvancılığa ve doğal kaynaklara dayanmaktadır. Türkiye ile Kazakistan arasında tarihi, kültürel, ekonomik iş birlikleri uzun yıllardır devam etmekte, günümüzde de pek çok şirket iki ülke arasında ithalat, ihracat faaliyetlerine devam etmektedir. Bu noktada en temel ihtiyaç ise Kazakistan nakliye hizmetleri olmakta, ülkemizde kimi firmalar yıllardır bu alanda aktif görev yapmaya devam etmektedir. Saygınlar Uluslararası Nakliyat Ticaret Ltd.Şti. Türkiye

Güvenilir Kazakistan Nakliye Hizmet Verenler

Kazakistan nakliye sektöründe ülkemizin en seçkin firmalarından birisi Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik’tir. 2001 yılında yola çıkan firma, ilk günden itibaren kalitenin, güvenin, güler yüzlü profesyonel hizmetin ve uygun fiyatın değişmez adresi olmuştur.

Saygınlar Nakliyat’ı diğerlerinden ayıran en temel özellik güvendir. Çünkü yüklerinizi mutlaka güvenilir kişilere teslim etmek istersiniz ve yükünüzün teslim alınmasından teslim edilmesine kadar bütün sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesini istersiniz. Firma eğitimli, donanımlı elemanları ile yüklerinizin bütün sürecini planlamakta, CMR sigortası güvencesiyle taşımacılık yapmaktadır. Yüklerinizin teslimat noktasına ulaştırılmasına kadar bütün süreci başarıyla kontrol ederek koşulsuz müşteri memnuniyeti ile bugünlere gelmiştir.

Hızlı Kazakistan Parsiyel Taşıma

Saygınlar Nakliyat Almata başta olmak üzere Akkol, Alatau, Aqtas, Almatı, Astana, Baykonur, Çimkent, Karaganda, Kizilyar gibi ülkenin hemen her şehrine yüklerinizi başarıyla taşıyor. Komple taşımacılık, proje nakliye, ağır nakliye gibi çözümleri yanında firmanın en çok tercih edilen hizmetlerinden birisi Kazakistan parsiyel taşıma oluyor. Eğer Kazakistan’a bir yükünüz gidecek; fakat tırı tamamen doldurmayacaksa parsiyel taşımayı tercih ederek aynı güzergaha gidecek başka bir yükle birleştirilerek taşınmasını sağlayabilirsiniz.

Astana parsiyel taşıma gibi gereklerinizde yüklerinizi ülkemizin her ilinden İstanbul’daki depolarına topluyorlar ve haftanın belli günlerinde çıkış yapıyorlar. Teknoloji araç ve altyapılarıyla gerçekleştirdikleri hizmetle yüklerinizi en ekonomik şekilde taşıtabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Kazakistan Frigo Taşıma

Saygınlar Nakliyat Kazakistan frigo taşıma alanında da profesyonelliğinden ödün vermiyor. Sabit bir derecede taşınması gereken yaş sebze, meyve, kimyasal, ilaç, süt ürünleri ve diğer bütün ürünleriniz için tam donanımlı, stabil dereceye sahip araçlarla hizmet veriyorlar. Yükleme yerinde, gümrüklemede, teslimatta ve diğer bütün aşamalarda soğutmalı araçları kontrol altında olduğu için yükleriniz hiçbir zarar görmeden teslim edilebiliyor.

ISO 9001 güvencesiyle hizmet veren firma, müşterilerine daima zamanında, güvenli ve uygun fiyatlı hizmet vaat ediyor. En uygun güzergahları kullanarak kusursuz çözümlere imza atıyor.

Kaynak : kazakistandaki türk nakliye firmaları