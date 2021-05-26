Saygınlar Lojistik'ten İran'a özel nakliye hizmeti!

O firmalardan biri olan Saygınlar Nakliyat, profesyonel kadro eşliğinde İran nakliye sektöründe hizmet vermektedir. Türkiye - İran arasında gerçekleştirilen nakliye işlemlerinde özel araçlar kullanılmaktadır. Kullanılan araçlar ihtiyaca yönelik belirlenir. Farklı boyutlarda ve özelliklerde bulunan araçlar arasında müşteri ve yük için uygun olan araç tercih edilmektedir.

İran Nakliye Yöntemleri

İran’a yapılan nakliye işlemlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler ise yükün durumuna göre belirlenmektedir. İran nakliyat çalışmalarında tercih edilen taşıma yöntemleri:

Komple tenteli nakliyat

Parsiyel nakliyat

Frigo / Termoking nakliyat bilgilerini Saygınlar Lojistikten alabilirsiniz.

Bütün, parsiyel ve frigo olarak yapılan nakliyat işlemlerinde özel tırlar kullanılmaktadır. Tır içerisine yükler düzenli ve planlı bir şekilde yerleştirilmektedir. Taşıma işlemlerinde herhangi bir hasarın yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır. İki ülke arasında yapılan taşıma işlemlerinde gerekli izin ve belgeler eksiksiz olarak tamamlanmaktadır. Saygınlar Nakliyat firmasında görevli ekip, bilgi ve birikimleri doğrultusunda tüm taşıma yöntemlerini başarıyla gerçekleştirmektedir. Taşıma yöntemleri farklılık gösterdiği gibi bu yöntemlerin sağladığı avantajlar da farklılık göstermektedir. Tahran nakliyat alanında genellikle parsiyel taşımacılık tercih edilmektedir. Bütün ve frigo taşıma yöntemi de sıklıkla tercih edilen yöntemlerdendir.

İran Parsiyel Taşımacılık, kim yapar ?

Saygınlar Lojistik, Türkiye - İran arasında gerçekleştirilen taşıma işlemlerinde farklı yöntemler tercih ediliyor. Bu yöntemlerden biri de parsiyel taşıma oluyor. İran parsiyel taşıma işlemlerinde geniş araçlar tercih ediliyor. Aynı güzergah üzerinde yapılan nakliye işleminde aynı aracın içerisinde farklı kişi veya firmalara ait yükler bulunuyor. Araç, birden fazla taşıma işlemi için bölünerek kullanılıyor. Parsiyel taşıma işlemi parça taşıma olarak da biliniyor. Günümüzde Saygınlar Nakliyat herhangi bir karışıklığın olmasını önleyerek parça nakliye hizmeti veriyor. Araç içerisine yerleştirilen yükün herhangi bir hasar almasını önleniyor. Aynı zamanda yük güvenliği sağlanıyor. Özenle yerleştirilen yük, teslimat noktasına vardığında aynı özenle araçtan indiriliyor. Parsiyel taşıma işlemleri fiyat olarak da avantaj sağlıyor. Diğer taşıma yöntemlerine göre daha uygun fiyatlı olan parsiyel taşıma, Saygınlar Nakliyat ile güvenle yapılıyor.

İran Tır Taşımacılığı Fiyatları ve navlunları

İran tır fiyatları belirli koşullara göre değişiklik gösteriyor. Tır ile taşıma işlemlerinde fiyatların değişmesinin nedenleri:

Taşıma yöntemi

Taşınacak yükün sınıfı

Mesafe