Saygınlar Lojistik'ten Irak'a nakliye hizmeti ve tedarik zincir güvenliği

Türkiye ile geçmişten bugüne kültürel, tarihi, dini pek çok ortak yönü olan Irak ile Türkiye arasında günümüzde de faaliyetler aynen devam etmektedir. Özellikle pek çok firma ithalat ihracat uygulamalarına devam etmekte, her gün iki ülke arasında taşınması gereken pek çok yük ortaya çıkmaktadır. Bu da Irak nakliye hizmetlerini kaçınılmaz hale getirmektedir. Saygınlar Uluslararası Nakliyat Türkiyede güven sağlamış ve Köklü Kuruluştur.

Irak nakliyat alanında en önemli detay, iş birliği yapacağınız firmanın kalitesidir. Saygınlar Uluslararası Nakliyat & Lojistik 2000’li yıların başından bu yana bölgede aktif görev yapıyor. Tamamı alanında deneyim sahibi, eğitimli, genç, gelişime açık ekiple her zaman güncel prosedürler eşliğinde hizmet veriyor, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyorlar.

Irak Parsiyel Nakliye

Saygınlar Nakliyat uzman kadrosu yanında geniş araç filosuna sahip. Araç filoları ile tente, frigo, lowbed taşımalarını rahatlıkla yapıyorlar. Taşıma türüne göre Türkiye’nin hemen her yerinden yük alıp Irak’ta istediğiniz adrese teslimat yapabiliyorlar.

Firma Irak parsiyel, komple, frigo nakliye, ağır nakliye (lowbed) nakliye modüllerinde taşımacılık yaptığı gibi üçüncü ülkelerden taşıma hizmeti de sağlıyor. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden Irak’a gitmesi gereken yükleriniz için de transit taşımacılık hizmeti veriyorlar.

Yaş sebze, meyve, konserve, bisküvi, kuru bakliyat gibi her türlü yükü ülkemizin her ilinden alabilen firma, Zaho, Dohuk, Süleymaniye, Erbil, Musul, Kerkük, Bağdat, Kerbela, Basra gibi şehirlere teslimat yapabiliyor.

Eğer yükünüz bir tırı tamamen doldurmayacak kadarsa Irak parsiyel taşıma hizmetini seçebilir ve yükünüzün kapladığı alan kadar yer kiralayarak ücret ödemesi yapabilirsiniz. Yükünüz İstanbul depolarında toplanıp aynı güzergahta başka yüklerle aynı araçta taşınır ve güvenli şekilde teslimatı yapılır.

Irak Frigo Nakliye

Saygınlar Nakliyat sadece parsiyel taşıma değil, Irak frigo nakliye alanında da hizmet veriyor. Soğul zincir halkası kırılmadan taşınması gereken dondurulmuş gıdalarınız ya da yaş sebze, meyveleriniz, konserveleriniz için firma, özel donanımlı araçları, genç araç filoları ve uzman kadrolarıyla görev yapıyor. 81 ilden yük kabul ederek Irak’ta hemen her şehre kısa sürede yüklerinizi teslim ediyor. ISO 9001 kalite sistemiyle, sigortalı taşımacılık yapıyorlar. Dilerseniz web sitelerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilir ve yüklerinizi güvenle teslim edebilirsiniz.